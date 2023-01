Sapevi che serve solo una patata per pulire tutta la casa? Prova subito per risparmiare soldi e tempo

Non solo con i detersivi, ma possiamo pulire tutta la casa anche usando dei prodotti naturali come il limone e il sale. Ma sapevi che anche una semplice patata può essere di grande aiuto? Vediamo come usarla e cosa pulire.

Non è facile trovare il tempo da dedicare alle pulizie domestiche. Spesso ce ne occupiamo solo il fine settimana. Ma diciamo la verità, quella di pulire la casa, è un’attività veramente noiosa.

Purtroppo, però, è indispensabile perché ci permette di eliminare la polvere, di vivere in un ambiente sano e limitare acari e batteri. Per questo motivo rimbocchiamoci le mani e occupiamoci delle pulizie ordinari e anche di quelle straordinarie.

I prodotti delle nonne per pulire tutta la casa in pochi minuti

Per semplificarci il lavoro, spesso utilizziamo dei detersivi acquistati al supermercato. Ce ne sono talmente tanti che alle volte non sappiamo proprio quale scegliere per la nostra casa.

In realtà, possiamo evitare di acquistare questi prodotti e spendere molti soldi scegliendo altre soluzioni, altrettanto valide. Aceto, limoni, bicarbonato e sale tra i più gettonati. Costano pochissimo ma sono efficaci per eliminare il calcare, sbiancare e profumare. Dei veri alleati in casa che ci semplificano il lavoro.

Ma sapevi che serve solo una patata per pulire la casa? Vediamo come

Ma non tutti sanno che anche un altro prodotto potrebbe davvero farci comodo. Parliamo della patata. Proprio quella che acquistiamo al supermercato o dal fruttivendolo.

Volete sapere come utilizzarla? Vediamo in cosa può aiutarci. È molto comune che la ruggine si formi su diversi oggetti della casa. Ceramica, sanitari, marmo e così via. Si sviluppa sui materiali ferrosi e viene provocata sia dall’aria che dall’acqua. Non è facile eliminare la ruggine. Possiamo utilizzare dei prodotti chimici oppure una semplice patata. Infatti, questo rimedio della nonna consiste nell’inzupparne mezza nel detersivo per i piatti e passarla sul materiale da trattare.

Sapevi che serve solo una patata per pulire i vetri ed eliminare gli aloni? Strofiniamone una fetta sulla superficie interessata e poi passiamo un panno di cotone asciutto. In pochissimo tempo avremo dei vetri pulitissimi.

Pentole, pavimenti, argento

Quante volte abbiamo trovato le posate e altri oggetti in argento ossidati e con una orribile patina scura. In questo caso ci viene in aiuto l’acqua di cottura delle patate. Filtriamola e lasciamo in ammollo i nostri oggetti in argento. In pochi minuti ritorneranno lucidissimi e come nuovi.

Ma l’acqua della patata può anche essere utilizzata per lavare i pavimenti, soprattutto quelli in marmo. Basta usarla ancora tiepida, lavare la superficie e risciacquare solo con dell’acqua pulita. Ecco che in pochi minuti avremo un pavimento pulitissimo anche senza detersivo o candeggina.

Se abbiamo delle padelle così sporche che neanche lo sgrassatore può aiutarci, allora proviamo a pulirla con una patata. Per eliminare questa patina dobbiamo solo strofinarne una fettina su tutto lo sporco. Proprio come se fosse una spugnetta. Ora non ci resta che risciacquare con acqua tiepida e lasciare asciugare la pentola.