Prova la torta di mele e arance con questa ricetta della nonna: è soffice e umida anche senza burro

Quale migliore modo per finire un pranzo con amici e parenti se non con un buon dolce? Non è necessario spendere molti soldi e acquistare dolci elaborati in pasticceria: possiamo preparare una buonissima torta fatta in casa. Le torte di casa ci ricordano l’infanzia ed oggi vogliamo proporre una ricetta della nonna facile e veloce.

Basteranno pochi ingredienti e il risultato sarà un dolce delizioso e profumatissimo che conquisterà grandi e piccini.

Con l’Epifania le feste natalizie sono ufficialmente finite. Sono state settimane caratterizzate da pranzi, cene ed incontri con amici e parenti. Nelle case di ognuno di noi potrebbero esserci ancora degli avanzi, soprattutto per quanto riguarda panettoni e pandori.

Ora però è arrivato il momento di tornare alla vita di tutti i giorni e di mangiare in modo più regolare e salutare. Tuttavia, il piacere di assaporare un buon dolce non si nega a nessuno. Infatti, con questo articolo vogliamo consigliare una ricetta leggera e alla portata di tutti. Si tratta di una facile e veloce torta di mele e arance, perfetta per una colazione in famiglia o da gustare a fine pasto. Continuiamo a leggere per scoprire gli ingredienti e tutti i passaggi.

Ingredienti per la preparazione

300 g di farina 00;

80 g di zucchero di canna;

100 g di yogurt;

3 mele;

2 uova;

succo e scorza di un’arancia non trattata;

una bustina di lievito per dolci;

60 ml di olio di semi.

Prova la torta di mele e arance con questa ricetta leggera e ideale per la colazione

Iniziamo grattugiando la scorza d’arancia e ricaviamone il succo. Mettiamole in un recipiente ed occupiamoci delle mele. Sbucciamole e tagliamone 2 a cubetti e una a fettine sottili. Versiamo succo e scorza d’arancia sulle mele a cubetti e mescoliamo il tutto.

Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. In un altro recipiente, sbattiamo le uova con lo zucchero di canna per qualche minuto in modo da ottenere un composto gonfio, chiaro e spumoso. Uniamo i restanti ingredienti, quindi versiamo l’olio di semi a filo, lo yogurt, la farina e il lievito poco alla volta.

Quando il composto sarà omogeneo e cremoso, incorporiamo le mele a cubetti insieme alla scorza e al succo d’arancia. Amalgamiamo il tutto usando un mestolo di legno e versiamo il composto in uno stampo precedentemente foderato, imburrato ed infarinato.

Terminiamo ricoprendo la superficie della torta con le mele a fettine. Quando il forno sarà ben caldo, inforniamo la torta e lasciamola cuocere per circa 25 minuti.

Prova la torta di mele e arance con questa ricetta, ma prima di sfornarla fai la prova dello stecchino. Per verificare lo stato di cottura infila uno stuzzicadenti nella torta: se uscirà asciutto la torta è pronta. Facciamola riposare a forno spento per qualche minuto.