Vuoi prenotare un weekend in alta montagna a prezzi stracciati? Dai un’occhiata a queste strutture

Non sai dove prenotare per il weekend in montagna? Guarda le offerte per questi romantici chalet

Una delle cose più belle della stagione invernale sono senza dubbio i paesaggi d’alta montagna maestosamente incorniciati dalla neve.

E questo non vale solo per gli appassionati di sci, che non vedono l’ora di farsi qualche bella discesa tra bombardini e pranzi in baita. Anche chi non ha dimestichezza con questo sport, comunque, ha diverse possibilità per godersi un fine settimana di meritato relax. Le ciaspolate e gli slittini sono una valida alternativa agli sci, senza poi contare, come anticipavamo, il buon cibo e la vista mozzafiato.

L’unico problema, in tal senso, potrebbe essere il costo dell’esperienza: anche tolto lo skipass, i prezzi in alcune località sono sempre abbastanza elevati e proibitivi.

In ogni caso, se anche tu vuoi prenotare un weekend in alta montagna a prezzi stracciati, potresti prendere in considerazione una di queste strutture.

Dalla Val d’Aosta al Trentino Alto Adige

Si tratta di piccoli e romantici chalet situati nelle due regioni che vengono prese di solito come punto di riferimento dagli amanti della montagna.

Cominciamo dall’hotel Saint Barthélemy, un grazioso chalet a Nus, non molto distante da Aosta, con camere spaziose e tutte recentemente ristrutturate. La terrazza principale offre una vista panoramica mozzafiato sulle montagne circostanti, pur essendo la località marginale rispetto ai soliti flussi turistici.

Da non perdere anche il ristorante, che fonda la sua filosofia principalmente sulla cucina locale, presentando prodotti di stagione sempre freschi.

Spostiamoci adesso in una più nota località dell’Alto Adige: Fai della Paganella, dove si trova lo chalet Montanara. La struttura si compone di appartamenti moderni, arredati con i colori tipici della montagna, laddove il legno ricopre chiaramente un ruolo da protagonista. Il servizio offerto è Bed and Breakfast, ma ogni appartamento è dotato di cucina con lavastoviglie e microonde.

Tuttavia, lo chalet vanta accesso diretto alle piste e rientra nel programma Trentino Guest Card, che permette di viaggiare gratis sui mezzi.

Sempre in Alto Adige, ma nella zona del Renon, ci accoglie la Gloriette Guesthouse. La struttura è comodamente raggiungibile con diversi mezzi, che spaziano tra auto, treno e addirittura funivia. Con quest’ultima si può raggiungere anche Soprabolzano.

Le camere sono di diversa metratura, a seconda delle esigenze, ma sono tutte nuove, dotate di ogni comfort e con vista mozzafiato. Non mancano poi un delizioso ristorante di cucina alpino-mediterranea e i servizi wellness come, ad esempio, la piscina sul tetto.

Per chi vuole cambiare

Andiamo qualche chilometro oltre il confine e spostiamoci in Austria, a Lech. La struttura di riferimento è lo chalet N, che si inserisce armoniosamente nel paesaggio dominato dal noto massiccio dell’Arlberg.

Le dieci suite che lo compongono sono tutte caratterizzate dal classico stile alpino, ma il vero gioiello è il reparto ristorazione. Si può scegliere un ristorante diverso ogni sera e l’intrattenimento varia di conseguenza, spaziando tra deejay e chef table. La cucina è quella tipica regionale, rivisitata secondo i canoni della modernità e accompagnata da una pregiata selezione di vini.