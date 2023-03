Coniglio in padella impeccabile: aggiungi quest’ingrediente per renderlo morbido e gustoso come quello della nonna

Vuoi cucinare un coniglio in padella così buono da chiedere inevitabilmente il bis? Provalo con quest’ingrediente sfizioso e scopri i segreti per renderlo perfetto per Pasqua.

Tra i piatti che dominano la scena nel giorno di Pasqua c’è il coniglio. Per cucinarlo avrai provato tante ricette diverse, ma forse non conosci ancora il segreto per valorizzarne appieno la carne. Grazie a un ingrediente che potresti facilmente avere in dispensa otterrai un risultato eccezionale. Così buono che ti ricorderà all’istante la prelibatezza che preparava la nonna la domenica e prendeva tutti per la gola.

Come trattarlo prima di accendere il fuoco

Il coniglio è una carne delicata e che va trattata a dovere. Per prepararla prima della cottura, potresti lasciarla a marinare per un po’. Così facendo le donerai quel pizzico di sapore in più e toglierai l’odore di selvatico che potrebbe non piacere. Inizia col lavare il coniglio, poi sbarazzati del grasso in eccesso e taglialo. Quindi sistema le parti che ti servono in una pirofila capiente.

Adesso puoi passare alla marinatura: aggiungi una carota a pezzetti, sedano, cipolla e uno spicchio d’aglio tagliato in due. Versa anche delle bacche di ginepro, un pizzico di pepe e qualche erba aromatica come salvia e rosmarino. Per finire, insaporisci il tutto con un cucchiaio di sale e ricopri col vino rosso. Copri il contenitore con la pellicola e lascialo in frigo per circa 12 ore. A tempo scaduto togli il coniglio dalla salsina e asciugalo leggermente prima di cucinarlo.

Per un coniglio in padella impeccabile: aggiungi quest’ingrediente gustoso

Se vuoi un coniglio che si sciolga in bocca e conquisti tutti dal primo morso, l’ingrediente che dovresti provare è la birra. La puoi usare per sfumare, dopo che hai iniziato a cuocere la carne. Per esempio, potresti sciogliere una noce di burro con un paio di cucchiai d’olio. Quindi, adagia in padella le cosce del coniglio e falle rosolare. Non appena doreranno, versa un bicchiere di birra e alza la fiamma.

Unisci gli altri ingredienti che hai scelto e completa la cottura col coperchio. Se noti che la carne si asciuga, bagnala con qualche cucchiaio di brodo caldo. La birra contribuirà ad arricchire di gusto e rendere più prelibata la tua ricetta. Per un coniglio in padella impeccabile: aggiungi quest’ingrediente e non te ne pentirai.

Un consiglio sui tempi di cottura

Il coniglio si può cuocere in diversi modi. La cottura in padella è tra i metodi più delicati e a cui prestare attenzione. Le tempistiche sono importanti per evitare di ottenere una carne ancora cruda o, al contrario, troppo cotta. In generale, che si tratti di farlo in padella o in umido, il consiglio è di lasciarlo sul fuoco al massimo 40 o 45 minuti. Regolati anche con la fiamma: non alzarla prima del necessario, per non correre il rischio di far bollire la carne.