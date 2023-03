Per capelli lisci, ricci o mossi sempre perfetti basta uno spray: ecco le mousse e gli oli da non lasciarsi sfuggire

Qualche consiglio su come usare correttamente oli e mousse per capelli sempre al top e i migliori prodotti da comprare subito.

Il meteo ballerino non preoccupa solo perché non sappiamo mai come vestirci, ma anche perché la crescente umidità incide non poco sulla bellezza della chioma. I ricci si increspano e i capelli lisci si appiattiscono proprio quando dovrebbero essere al top della forma per i nostri appuntamenti. In ogni caso, non è necessario andare dal parrucchiere tutte le settimane: basta avere i prodotti giusti per capelli lisci, ricci o mossi sempre perfetti.

Mousse per tutti i tipi di capelli e come usarle

Innanzitutto, una premessa: le mousse di qualunque tipo possono essere applicate sui capelli umidi o post asciugatura per creare una piega. Ad esempio, la schiuma per capelli ricci serve per mantenere i boccoli idratati e definiti, ma anche per creare un effetto mosso sui capelli lisci. In quest’ultimo caso, procedi sfruttando la tecnica dello scrunching, cioè accartocciando le ciocche con piccole noci di prodotto. Non dovrai nemmeno sigillare la piega con la lacca perché la mousse ha di per sé natura fissante.

Ma se hai i capelli lisci e non ti interessa la piega mossa, puoi scegliere tra altre due mousse: lisciante oppure effetto volume. Dipende ovviamente da come vuoi impostare il tuo styling, ma certamente è meglio non mischiarle. Rispetto a quanto detto, comunque, vediamo quali sono alcuni tra i migliori prodotti in schiuma da provare subito.

Particolarmente gettonate sono Color Wow Xtra Large Bombshell Volumizer di Sephora e la mousse volumizzante L’Oréal Professionnel. Molte quotate anche la mousse modellante di Schwarzkopf e la Bumble and Bumble per ammorbidire i ricci naturali e dare più volume. Tutti i prodotti menzionati hanno un prezzo che varia dai 10 ai 30 euro circa, quindi vengono incontro alle diverse disponibilità economiche.

Per capelli lisci, ricci o mossi sempre perfetti prova questi oli idratanti che stanno facendo impazzire tutte

Oltre alle mousse, poi, c’è un altro prodotto che non dovrebbe mai mancare nella tua personale beauty routine dei capelli: l’olio. Anche in questo caso, ci sono più soluzioni che vanno incontro alle più disparate esigenze. Ci sono gli oli per nutrire i ricci e renderli più luminosi, quelli per domare l’effetto crespo e quelli che contrastano i capelli secchi. Tuttavia, a prescindere dal prodotto, è bene ricordare una regola fondamentale: l’olio va applicato solo su punte e lunghezze, senza esagerare con la quantità. Non rispettando questi due semplici accorgimenti ti ritroveresti con capelli appesantiti e unti, quindi meglio evitare.

Ma vediamo alcuni tra i migliori oli in commercio, da provare assolutamente se vuoi migliorare l’aspetto della tua chioma al primo colpo. Dai un’occhiata sui siti per prodotti di bellezza e cerca Olaplex Bonding Oil oppure anche Moroccanoil, efficace e multiuso. Altrettanto validi sono l’olio per capelli di Sephora con funzione riparante e lisciante e il nutriente della linea Essence.

Oltre a valutare i prezzi, che comunque variano esattamente come quelli delle mousse, devi ovviamente sempre considerare in prima battuta lo stato dei tuoi capelli. Non è difficile capire se sono crespi, secchi o sfibrati, ma se dovessi avere dei dubbi puoi sempre chiedere al parrucchiere o a personale esperto. Ti sapranno indirizzare correttamente per individuare il prodotto più adatto alla tua chioma e valorizzarla al meglio.