Incredibile ricetta del risotto fumante con zucca, salsiccia, funghi e un buonissimo vino rosso

Scopriamo insieme la velocissima e buonissima ricetta del risotto con queste verdure di stagione, carne sbriciolata e una nota profumata e colorata data da un vino rosso tipico del Veneto.

Quando fuori fa freddo, non c’è niente di meglio che tornare a casa e gustarsi un buon piatto caldo. Minestroni e zuppe fanno molto bene all’organismo, ma non tutti amano questi piatti ricchi di verdure. Per mettere d’accordo i gusti di tutti, e mangiare comunque della buona verdura, esiste un piatto super.

Si tratta di un buonissimo risotto, preparato coi migliori ingredienti autunnali e invernali. Scommettiamo che, dopo aver provato la ricetta, chiunque vorrà fare il bis di questo piatto davvero eccezionale.

Ci sono tantissime tipologie di riso, da quelle più profumate a quelle che, ci farebbero rimanere più giovani a lungo. Quello che ci useremo oggi è un normalissimo riso Carnaroli, adatto per preparare risotti grazie alla resistenza alla cottura.

A questo uniremo la zucca, ottima verdura di stagione ricca di minerali e vitamine utili, un mix di funghi e della buonissima salsiccia. Oltre a questi ingredienti, aggiungeremo un vino rosso dal sapore straordinario, che renderà il tutto incredibilmente corposo e profumato. Stiamo parlando dell’Amarone, quindi partiamo subito con questa ricetta a dir poco squisita.

Incredibile ricetta del risotto fumante perfetto per inverno e autunno grazie agli ingredienti di stagione saporiti

Anche se il risotto all’Amarone della Valpolicella è uno dei piatti tipici di Verona, quello che prepareremo noi ha una nota davvero unica.

Iniziamo, quindi, a preparare gli ingredienti che ci serviranno per questa preparazione:

300 g di riso carnaroli;

1 bicchiere di Amarone della Valpolicella;

400 g di zucca;

200 g di mix di funghi;

2 salsicce;

mezza cipolla;

brodo vegetale q.b.;

olio e sale q.b.

Ecco come preparare un risotto gustoso in poco tempo

Iniziamo a sminuzzare la cipolla e a versarla in una pentola. Aggiungiamo un filo d’olio, quindi accendiamo il fuoco e lasciamo rosolare il tutto. Intanto trasferiamo in pentola i nostri funghi e la zucca già pulita e tagliata a cubetti. Facciamo, quindi, cuocere il tutto a fuoco medio.

A questo punto, dovremo ridurre in pezzetti la salsiccia, metterla in padella e farla cuocere insieme agli altri ingredienti. In seguito, dovremo aggiungere in padella il riso, lo faremo tostare per un paio di minuti, e poi verseremo in pentola il bicchiere di vino.

Faremo evaporare e poi inizieremo a versare in pentola un mestolo di brodo per volta, finché il riso non sarà ben cotto. Dovremo ottenere un risotto che sia cremoso e morbido e, durante la cottura, potremo aggiungere una presa di sale, per insaporire.

Prima che tutto sia pronto, potremo versare in pentola anche del grattugiato vegetale, o del normale formaggio grattugiato. In questo modo, renderemo il tutto ancora più saporito e cremoso.

Il piatto che otterremo con l’incredibile ricetta del risotto fumante sarà così buono che tutti vorranno riceverne un’altra cucchiaiata.