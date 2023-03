Casa sul lago? Puoi averla a 29.000 € in uno dei borghi più belli d’Italia nel cuore delle montagne

Avere una casa per le vacanze è il sogno di molti di noi. Un posto in cui andare nei fine settimana per fuggire dall’inquinamento delle città. Un sogno impossibile? Non sempre. Ci sono occasioni per tutte le tasche anche in borghi bellissimi. Andiamo a scoprirle.

La primavera è già arrivata in molte Regioni d’Italia. Torna la voglia di uscire e di stare a contatto con la natura. Avere una casetta in riva al lago ti permetterebbe tutto questo in ogni momento libero dell’anno. Pensi che non sia alla portata delle tue tasche? Allora è il momento di ricrederti, perché ci sono occasioni imperdibili.

Il fascino di un borgo antico

Unire la bellezza di un borgo antico al fascino di un piccolo lago può dare risultati straordinari. Tanto più se questi spettacolari specchi d’acqua sono incastonati tra le montagne. Qui il tempo sembra essersi fermato e anche i rapporti umani sono più familiari. L’Italia è piena di perle di questo tipo. Desideri una casa sul lago? Puoi averla a prezzi bassi in uno di questi posti.

Facciamo qualche esempio. Spostiamoci a Scanno in Abruzzo, sul lago a forma di cuore. Siamo all’interno del Parco Nazionale, nella Valle del Sagittario. Il lago visto dall’alto appare come un cuore immerso nel verde. È un luogo incantevole, balneabile, provvisto di tutti i servizi e di piste da sci. Eppure a Scanno si può acquistare un monolocale nel centro storico a 45.000 €, un bilocale a 40.000 € e un appartamentino mansardato sempre in centro a 27.000 €.

Casa sul lago? Puoi averla con meno di 30.000 €

Sempre in Abruzzo, a Campotosto, sul lago omonimo, è possibile acquistare un villino a 29.000 €. Si trova alla periferia del paese, in posizione panoramica con vista lago. Ancora a Campotosto, a oltre 1.400 metri di altezza, in splendida posizione panoramica con vista lago, è in vendita una villetta a schiera di due locali a 18.000 €, all’interno di un complesso immobiliare. Nello stesso residence si può acquistare un bilocale a 29.700 €. Dispone anche di un caminetto nel saloncino e di una splendida vista sul lago e sul Parco Nazionale del Gran Sasso.

Il Lago di Campotosto si trova all’interno della riserva naturale che porta lo stesso nome. Non è balneabile ma vi si possono praticare la pesca, il windsurf e la canoa. Inoltre è parte dell’Ippovia del Gran Sasso, il percorso ad anello che si snoda per oltre 300 km intorno al Gran Sasso. È il luogo perfetto per chi ama il ciclismo e l’escursionismo, ma anche per gli amanti degli sport invernali.

Un caminetto nel saloncino

Leggermente più cari sono gli immobili dei borghi che si affacciano sul Lago di Barrea, all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo. È il luogo ideale per chi ama le attività all’aria aperta. È un lago balneabile in cui è possibile fare il bagno e prendere il sole, fare trekking e praticare escursionismo.

A Barrea è possibile acquistare un bilocale vista lago a 62.000 €. È un immobile di 70 mq su due livelli in buono stato. A Civitella Alfedena troviamo poi un appartamento su due piani a 40.000 €. Entrambi gli immobili dispongono di un caminetto. È possibile trovare tutte le offerte sui siti immobiliari che operano nella zona.