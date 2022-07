In estate moltissime persone perdono qualche chilo. Le cause possono essere molteplici: un maggior movimento, alimenti più leggeri e poveri di calorie e infine un minor desiderio di mangiare. Le alte temperature favoriscono infatti un dimagrimento e portano a una minore voglia di cucinare. Però per tutti quelli che hanno comunque voglia di un dessert, ecco un’idea deliziosa e molto pratica. Infatti con solo quattro ingredienti è possibile preparare un dolce che sia perfetto da portare in tavola e che riporti alla mente i sapori della Sicilia. Scopriamo insieme come preparare un delizioso budino, il biancomangiare.

Cosa occorre

500 ml di latte di mandorle non dolcificato;

50 g di zucchero;

50 g di amido di mais o in alternativa di maizena;

estratto di vaniglia q.b.

Con solo quattro ingredienti è possibile preparare un dolce siciliano fresco e veloce a base di mandorle

La preparazione del l biancomangiare alle mandorle è molto semplice. La prima cosa da fare consiste nel misurare 400 ml di latte vegetale e poi metterli in un pentolino. Aggiungere poi l’estratto di vaniglia e lo zucchero. Non abbiamo esagerato con le quantità di quest’ultimo perché il latte di mandorla è già di per sé molto dolce, ma si possono tranquillamente aumentare. Accendere il fornello a fuoco moderato e cominciare a mescolare con l’aiuto di una frusta. Prendere una ciotola e riempirla con l’amido di mais e aggiungere poi gli ultimi 100 ml di latte precedentemente messi da parte. Rimestare bene con un cucchiaio per rendere il tutto cremoso evitando di creare grumi.

Trasferire questa pappetta nel pentolino e continuare a mescolare con una frusta fino a quando non assumerà la consistenza di una besciamella. Quando avrà raggiunto questo stadio basta toglierlo dal fuoco e poi versarlo all’interno degli appositi stampini. Quindi ora basta solo metterlo in frigo a rassodare. Saranno necessarie al minimo 5 ore per far sì che si trasformi in un budino a tutti gli effetti. L’ideale però è lasciarlo tutta la notte. Una volta trascorso questo tempo basta rovesciare lo stampino su un piatto e poi guarnirlo con tutto ciò che si desidera. Vanno bene caramello, cioccolato o qualsiasi tipo di salsa per accompagnarlo. Lo si può anche affiancare a dei biscotti sbriciolati e della frutta fresca tagliata a fettine.

Lettura consigliata

Occorrono solo tre semplici ingredienti che tutti abbiamo in cucina per preparare il dolce americano più amato del Mondo e perfetto per la colazione