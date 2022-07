Ci avviamo verso la seconda metà del mese di luglio e quindi il pieno del caldo e delle vacanze al mare, magari su un’isola da sogno. La prossima settimana, in particolare, sono attesi due importanti cambi di casacche e riguardano due pianeti veloci, ossia Venere e Mercurio. Vediamo cosa prevedono di buono le stelle per i prossimi 7 giorni. Anticipiamo solo che secondo l’oroscopo della settimana Luna, Mercurio e Venere porteranno gioie e dolori.

La posizione dei pianeti nel cielo di luglio

Vediamo qual è la posizione dei principali nei prossimi giorni di luglio. L’astrologia distingue tra pianeti veloci come Luna, Marte, Mercurio e Venere ad altri lenti come Plutone, Nettuno e Urano. I primi vengono anche detti pianeti interni e riflettono le emozioni e tutto ciò che riguarda la sfera personale. I secondi riguardano invece la sfera esterna all’individuo. Infine abbiamo i pianeti intermedi come Giove e Saturno.

Ora, a luglio troviamo ancora Sole in Cancro, anche se il 23 passerà in Leone. Sempre in Cancro troviamo Mercurio e, a partire da martedì 19, è attesa Venere in arrivo dalla casa dei Gemelli. Tuttavia, a metà settimana Mercurio si trasferirà in Leone. Infine troviamo Saturno in Acquario, Marte e Urano in Toro, Giove in Ariete.

Secondo l’oroscopo della settimana Luna, Mercurio e Venere porteranno gioie e dolori a questi segni zodiacali

Partiamo dai segni di fuoco, Sagittario, Leone e Ariete. La prossima settimana si registra l’influsso benevolo di Mercurio, specie sul lato della professione. Esso si unirà a quello della Luna, che regalerà un periodo sereno in famiglia e con il partner. Per gli amici Ariete si registra anche il transito sfavorevole di Venere, a rendere l’amore un tantino più litigarello.

La prossima settimana si presenta di difficile interpretazione per gli amici dei segni di aria, Gemelli, Acquario e Bilancia. Giove e Mercurio sono gli assi nella manica degli amici Gemelli, che andranno forte nel lavoro e negli affari. Di contro Marte e Mercurio saranno sfavorevoli per i nati Acquario, per i quali si preannuncia un periodo tutt’altro che facile sul lavoro. Per i nati Bilancia, infine, abbiamo un doppio transito sfavorevole sul lato umore e sentimenti (Venere e Luna) e un recupero sul lavoro grazie a Mercurio.

Stagione dell’amore

Per i 3 pianeti di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, è arrivata la stagione dell’amore e dei sentimenti. Dal 19 irrompe sulla scena Venere (resterà nel segno fino a metà agosto) e per le emozioni e le faccende del cuore saranno giorni intensi e piacevoli. Situazione diversa sul lato lavoro e soldi, dove il periodo sarà di recupero per gli amici del Cancro e di sofferenza per i nati Scorpione.

Arriviamo infine ai 3 segni di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. Nella prossima settimana i 2 pianeti protagonisti saranno Venere e Mercurio, ma non per tutti allo stesso modo. Per il segno del Toro e della Vergine la quadratura di Mercurio sarà compensata dal buon flusso di emozioni garantite da Venere. L’esatto opposto avverrà per Capricorno, dov’è atteso un periodo turbolento sul lato delle relazioni.

Lettura consigliata

Oltre alle Maldive del Salento ci sono 7 spiagge tra le più belle della Puglia da vivere quest’estate 2022