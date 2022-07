Il colore scelto dall’Istituto Pantone per il 2022 è stato il Very Peri, un colore pervinca con caldo retrogusto rossastro. Il successo del Very Peri si è concluso con l’inverno dato che ora sta spopolando un altro colore: l’arancione.

L’arancione è un colore solare ma non così facile da indossare e soprattutto da abbinare. Sono necessari quindi alcuni consigli degli esperti che ci giungono direttamente dalle passerelle dell’alta moda.

Come abbinare l’arancione, il colore moda dell’estate 2022 oltre che con jeans e blazer

Il total orange è di grande tendenza ma molto difficile da indossare senza rischiare “l’effetto catarinfrangente”. Decisamente meglio optare per altre soluzioni.

La fantasia optical o a fiori

Se volessimo rimanere sul tono su tono, potremmo servirci delle fantasie per spezzare la tinta unita. Ad esempio una stampa anni Settanta optical con sfondo bianco o nero è l’ideale per l’estate. Possiamo abbinare una maglia di media aderenza a degli short neri o bianchi. Anche i tessuti a fiori arancioni su sfondo blu o nero portano una ventata di allegria al nostro outfit. Pensiamo, ad esempio, ad una gonna vaporosa a ruota in taffetà abbinata ad una maglietta nera con scollo a barchetta e maniche a tre quarti.

Arancione e Bianco

Una coppia sicuramente ben riuscita: l’arancione ravviva la luce del bianco e le conferisce energia. Potremmo scegliere dei pinocchietti bianchi ed una maglietta arancione. In questo caso anche una blusa con collo alla marinara porterà una ventata di freschezza.

Arancione e viola

Sfruttando i colori complementari possiamo ricreare un matrimonio vincente, l’arancione ed il viola. In questo caso potremmo optare per un tessuto a righe che alterni le due tinte. Immaginiamolo su un pareo double face annodato dietro al collo. Naturalmente dovremo abbinare in viola ed arancione anche tutti gli accessori come degli orecchini geometrici in resina. Uniamo anche degli occhiali anni Settanta e saremo le dive del lido.

Con il Denim

Il Denim è uno dei gran ritorni dell’estate 2022 e abbinato all’arancione forma una coppia esplosiva. Potremmo comporre un outfit con un abito in maglina loungette di colore arancione con un giacchino in jeans denim chiaro in stile anni Novanta. A completare la mise, calzeremo delle zeppe in paglia e tomaia in tela arancione.

Con il blu elettrico

Questa ondata cromatica vitaminica non può non incontrare il blu elettrico. In questo caso meglio prediligere l’accostamento al viso del blu se abbiamo la carnagione già abbronzata. Quindi un top blu elettrico e pantalone palazzo arancione o viceversa se abbiamo il viso con pelle chiara.

Ecco, quindi, come abbinare l’arancione, il colore moda dell’estate 2022 e sembra sempre giovani ed eleganti.

