A colazione la maggior parte di italiani mangia latte e biscotti oppure si concede uno sgarro al bar, gustando un cappuccino accompagnato da un cornetto. Ci sono, però, alternative molto più fantasiose e molto più sostenibili sia in termini di dieta che di portafoglio. Vediamone una.

Occorrono solo tre semplici ingredienti che tutti abbiamo in cucina per preparare il dolce americano più amato del Mondo e perfetto per la colazione.

Gli ingredienti necessari

a) 150 grammi di farina bianca;

b) 50 grammi di zucchero;

c) 8 grammi di lievito per dolci.

Gli extra:

a) acqua, quanta basta;

b) olio extravergine di oliva per ungere.

Come preparare questa deliziosa colazione

In realtà la preparazione è molto semplice. Basta munirsi di un’ampia ciotola di vetro e di una frusta manuale.

Inserire all’interno del contenitore tutte e tre le polveri elencate nella ricetta, facendo attenzione naturalmente alle loro grammature.

Prendere un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente e versarlo a filo all’interno del recipiente, continuando a sbattere. Fermarsi solo nel momento in cui non si ottiene una consistenza quasi cremosa.

A questo punto prendere una padella e ungerla con un filo d’olio. Se si vuole essere sicuri di non averne messo troppo, basta tamponare la superficie con un foglio di Scottex.

Prendere un mestolo e versare il contenuto in padella formando dei piccoli dischetti della dimensione che preferiamo.

Far dorare da entrambi i lati e girare i pancake aiutandosi con una spatola. Servirli su un piatto e guarnirli come si preferisce.

Si può optare per la classica soluzione con lo sciroppo d’acero, con il miele oppure con del cioccolato fuso.

