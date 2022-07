Tutti noi abbiamo voglia di andare al mare e di rilassarci per ore e ore sulla battigia, leggendo magari un bel libro o andando a fare una nuotata rinfrescante. Quando però ci si ritrova in questa occasione, soprattutto se si è donne, non si riesce a non pensare allo stato del proprio corpo. Se non si è riuscite a perdere qualche chilo prima della prova costume allora si vuole approfittare della prova costume stessa per riuscire a sgonfiarsi un po’ e a far andare giù il numero sulla bilancia. Infatti dimagrire in spiaggia senza pizze, insalate di riso e panini è possibile se si prediligono soluzioni più leggere e povere di calorie. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come possiamo portarle in giro in maniera pratica e veloce.

I grandi classici che si gustano in spiaggia

Quando si va al mare tutto il giorno alcuni comprano del cibo sul posto e altri invece lo portano da casa all’interno della borsa frigo. I primi sicuramente hanno una vita più comoda dato che non devono spendere delle ore in cucina e si ritrovano il pasto pronto. A differenza dei secondi però rischiano di sbilanciare la propria alimentazione sul lungo andare. Infatti nella maggior parte dei punti ristoro si trovano solo panini, focacce, piatti già confezionati, gelati e frullati. Però come abbiamo già spiegato, specialmente nel caso degli ultimi due alimenti, è sconsigliato sostituirli al pasto principale per lunghi periodi. Quindi chi si porta il cibo da casa generalmente ha un maggiore vantaggio, a meno che non porti preparazioni particolarmente caloriche come l’insalata di riso o fritti di ogni genere.

Dimagrire in spiaggia senza pizze, insalate di riso e panini preparando questi pranzi light per non ingrassare

Ecco quindi alcune idee da portarsi dietro con comodità. Le insalate sono sicuramente una buona idea, soprattutto se contengono una fonte di proteine e una di carboidrati. Ci possono essere varie combinazioni ad esempio mais e tonno, uova con crostini di pane o pollo e tocchetti di patate cotte. In alternativa si possono preparare dei piatti bilanciati con il cous cous accompagnato da pesce e verdure cotte. Questo alimento si rivela abbastanza versatile dato che può essere comprato nella sua versione precotta e idratato senza nemmeno accendere i fornelli.

