Una delle principali regole per ridurre il girovita è quella di non spizzicare tra un pasto e l’altro. Si tratta, comunque, di un obiettivo non facile da raggiungere, trattandosi di una parte del corpo dove più facilmente si formano gli accumuli. Tuttavia, possiamo almeno ridurre il gonfiore e quindi iniziare a perdere qualche centimetro.

Per far ciò, dovremo però modificare alcune abitudini sbagliate. Ebbene, con questo sistema detox potremo assottigliare il girovita in soli 3 giorni senza inganno! Esso, in più è utile per eliminare i liquidi di troppo e le tossine. Non si tratta, però, di uno di quei sistemi miracolosi o diete massacranti, che possono danneggiare la salute. Ciò che si propone è semplicemente un programma alimentare detossinante che consente di sgonfiare l’addome in pochi giorni.

Colazione per assottigliare il girovita in soli 3 giorni

La colazione da consumare in questi tre giorni è ricca di alimenti crudi, fibre e proteine vegetali. Ma vediamola più nel dettaglio.

Al mattino prepareremo un frullato con i seguenti ingredienti: un kiwi maturo, una fetta di ananas, metà avocado, un ciuffo di sedano formato solo dalle foglie, un cucchiaio di semi di chia (che abbiamo lasciato in ammollo tutta la notte). Ancora, aggiungeremo 15 mandorle o nocciole, crude o tostate, un pizzico di zenzero in polvere, un cucchiaio di olio extra vergine di cocco. E infine un cucchiaino di maca in polvere e, se si vuole, un po’ di stevia per addolcire.

Il tutto va frullato unitamente ad acqua o latte vegetale. Si consiglia di utilizzare porzioni abbondanti per poter conservare il frullato e berlo durante la giornata.

Pranzo e cena

Veniamo adesso al pranzo e alla cena. Si tratta di due porzioni per pasto, ossia una di proteine. Possiamo scegliere tra carne, pesce, uova, legumi, avocado, formaggio fresco, frutta secca.

Come contorno mangeremo una porzione di verdura cruda o cotta. Si pensi a insalata, verdure saltate o crema di verdura. Per il pranzo sono preferibili le verdure crude, mentre per la sera potremo optare per quelle cotte.

