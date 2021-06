In estate abbiamo bisogno di pasti freddi che ci diano energia e gusto. Inoltre, poiché la voglia di stare vicino ai fornelli è molto poca, cerchiamo ricette semplici e veloci.

Per questo, possiamo preparare riso o pasta fredda con tonno e zucchine che non ci lascerà per nulla insoddisfatti. Dunque, questo è il primo piatto freddo estivo super veloce da preparare ma anche gustoso e leggero. Si può conservare comodamente in frigo fino a 4 giorni. Vediamo la ricetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questo è il primo piatto freddo estivo super veloce da preparare ma anche gustoso e leggero, da conservare comodamente in frigo fino a 4 giorni

Ingredienti

Per realizzare il piatto in oggetto, abbiamo bisogno di 350 grammi di pasta , 250 grammi di zucchine, 200 grammi di tonno sott’olio, un limone. Poi, i soliti: olio extravergine di oliva e sale.

Preparazione

La prima cosa da fare è lavare bene le zucchine e togliere le due estremità. Poi le taglieremo a cubetti.

Successivamente, dobbiamo far bollire l’acqua per la pasta e a metà cottura aggiungiamo le zucchine.

Facciamo cuocere il tutto e quando scoliamo lo passiamo sotto l’acqua corrente del rubinetto. Questo serve per interrompere la cottura e lasciare la pasta fredda e al dente.

Dopo, scoliamo di nuovo, sia la pasta che le zucchine, e le riponiamo in un recipiente insieme al tonno sgocciolato. Infine, aggiungiamo olio extravergine di oliva e succo di limone spremuto.

Consigli utili

Per preparare il piatto di pasta fredda tonno e zucchine, dobbiamo adottare alcune accortezze.

Prima di servirlo, occorre controllare il sale. Infatti, quando abbiamo passato la pasta sotto l’acqua ha potuto perderne un pò.

Inoltre, possiamo aggiungere prezzemolo tritato o basilico, a piacimento. Il vero vantaggio di questo piatto è che, una volta preparato, durerà in frigo per ben 4 giorni.

Infatti, questo è proprio il primo piatto freddo estivo super veloce da preparare ma anche gustoso e leggero, da conservare comodamente in frigo fino a 4 giorni.

Approfondimento

In pochi ci pensano quando si va al supermercato ma questo è il miglior latte da scegliere e da portare a tavola