Con queste ingegnose idee possiamo facilmente riciclare vecchi pneumatici usati realizzando meravigliose decorazioni per il giardino

Qualunque sia il nostro stile, se abbiamo la fortuna di avere in casa un grosso spazio esterno, spesso ci divertiamo a decorarlo al meglio. Con la primavera alle porte, molti di noi potrebbero essere alla ricerca di idee per personalizzare il giardino o creare uno stupendo angolo di relax. Grazie alla meravigliosa arte del riciclo creativo, possiamo trasformare oggetti destinati al pattume in fantastici arredi. Ad esempio, le lattine in alluminio delle nostre bibite preferite possono diventare in pochi passi un colorato oggetto d’arredo per il giardino. Ovviamente, non soltanto i piccoli oggetti.

Infatti, grazie al fai da te possiamo dare una nuova vita anche agli oggetti ingombranti. Pensiamo, per esempio, ai vecchi pneumatici. Che siano estivi o invernali, quando sono usurati dal tempo, siamo costretti a gettarli via poiché sono inutilizzabili. Alcuni di noi potrebbero conservare in garage per un lungo periodo i vecchi penumatici, che in attesa di essere smaltiti occupano inutilmente gli spazi.

Effetto mattone

Pertanto, se abbiamo dei vecchi pneumatici e vogliamo provare a sbizzarrire la fantasia, possiamo con queste ingegnose idee arredare con originalità il nostro giardino.

Un’idea di facile realizzazione è quella di creare un pozzo decorativo.

In questo caso, avremo bisogno di 3 pneumatici, due colori acrilici di tonalità differenti e dei pennelli di varie misure.

Cominciamo il lavoro posizionando il primo pneumatico nella zona del giardino dove vogliamo realizzare il pozzo. Accatasteremo, in seguito, gli altri 2, l’uno sull’altro.

Dipingiamo gli pneumatici con il primo colore e lasciamo asciugare almeno per 12 ore.

Trascorso il tempo, possiamo dipingere delle linee orizzontali con il secondo colore. In questo modo creeremo un effetto mattone.

Per donare ancora più originalità all’intera struttura, potremmo aggiungere il tetto.

In questo caso ci serviranno 3 assi di un bancale, 2 staffe angolari e attrezzi vari per il fissaggio. Andremo a realizzare la struttura inchiodando verticalmente 2 assi del pallet su una in orizzontale, realizzando un quadrato senza un lato. Infine, fissiamo la struttura sugli pneumatici bloccandola con le staffe.

Potremmo poi riempire il nostro colorato pozzo con delle piante da esterno, così da donare ancor più colore al nostro giardino.

Con queste ingegnose idee possiamo facilmente riciclare vecchi pneumatici usati realizzando meravigliose decorazioni per il giardino

Ma potremmo anche provare a realizzare uno stagno, per dare al giardino un tocco esotico. In questo caso, dovremo scavare con estrema precisione una buca in una zona pianeggiante del giardino delle dimensioni dello pneumatico.

Collochiamo la gomma nella buca e la rivestiamo con un telone in plastica impermeabile, infine livelliamo il fondo appiattendo il terriccio. In questo modo avremo sistemato lo pneumatico livellandolo al terreno.

Dopo aver dato la forma dello stagno, possiamo passare alla decorazione.

Potremmo, per esempio, decorare i contorni dello stagno con delle pietre ornamentali o con delle meravigliose piante da esterno. Tuttavia, potremmo anche usare decorazioni che richiamano il mondo della natura: uccelli, panchine o lampioni in ferro battuto. Per concludere, sarà sufficiente riempire lo pneumatico con dell’acqua per avere il nostro meraviglioso stagno personalizzato. Dunque, con queste ingegnose idee potremmo dare nuova vita a questi vecchi oggetti.

