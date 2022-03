Seconda settimana di marzo con un mare di emozioni per Bilancia, grande fortuna per Acquario e intese mentali per questo segno

Il primo fine settimana di marzo va in archivio e ci si proietta già sul secondo, che comprende il fatidico 8 marzo, festa della donna. Un appuntamento clou per il popolo femminile, che è segnato con il circoletto rosso sul calendario da tempo. Non solo per le mimose, fiore tradizionale, ma per le tante uscite a cena in gruppo, già programmate da diversi giorni. Una ritrovata libertà, dopo due anni in cui, causa pandemia, si è potuto festeggiare poco o niente.

Ovviamente, anche il ruolo dell’oroscopo, in questa ricorrenza, avrà la sua parte. Vediamo un po’ di capire cosa potrebbe succedere in questa giornata, ma non solo, perché proveremo a fare anche una proiezione sull’intera settimana.

Partiamo, come sempre, da chi avrà il vento in poppa. Sarà la Bilancia a giovarsi di un clima particolarmente favorevole in questo periodo. Saranno numerosi i movimenti astrali che benediranno i nati dal 23 settembre al 22 ottobre. Addirittura, per l’8 marzo è previsto un mare di emozioni. Come si declinerà tutto questo? Innanzitutto, rimanendo sinceri con le persone care, a partire dal partner. Questo porterà a vivere ogni sentimento nella maniera più pura e genuina. Certo, arriverà anche qualche particolare sorpresa, sotto forma di regalo speciale. L’emozione più grande, però, sarà sapere di poter contare su un grande numero di persone che apprezzerà le virtù della Bilancia.

Non avrà, forse, tutto questo affetto l’Acquario, che, però, si potrà consolare con una settimana particolarmente fortunata sotto altri aspetti. Per quello, si potrebbe azzardare una giocata al Lotto proprio l’8 di marzo o l’acquisto di un Gratta e Vinci. Non solo, perché proprio il giorno della festa della donna, un incontro fortuito potrebbe davvero cambiare la settimana.

A proposito di casualità, ecco che anche il Toro potrebbe giovarsi di una conoscenza improvvisa proprio a cavallo della festa. C’è di più, perché potrebbe non essere una soltanto. I nati dal 21 aprile al 20 maggio, infatti, sarebbero benedetti dagli astri in questo periodo. In particolare, riguardo a intese e feeling mentali. Sia in campo affettivo che in quello lavorativo. Una svolta tanto attesa potrebbe arrivare tra giovedì e venerdì. Magari non sarà un 8 marzo indimenticabile, ma dal 9 in poi il Toro potrebbe ricevere notizie molto, ma molto più importanti.

Chiudiamo con il Capricorno, che vivrà una settimana non particolarmente felice. Dovrà ingoiare qualche boccone amaro, ma non solo. Si aprirà, per i nati dal 22 dicembre al 20 gennaio, un periodo piuttosto abulico, durante il quale bisognerà ragionare molto, in particolare sugli affetti.

Seconda settimana di marzo con un mare di emozioni contrastanti, dunque, con Bilancia e Acquario a godere per motivi diversi. Con un Capricorno che, invece, si dovrà preparare a vivere dei momenti non semplici.