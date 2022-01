In vista della prossima primavera molti di noi potrebbero essere alla ricerca di idee geniali per dare un tocco d’originalità ai balconi e ai giardini di casa. Che siano piccoli, medi o grandi, il più delle volte attraverso il riciclo creativo abbiamo l’opportunità di rendere confortevoli e colorati i nostri spazi. Ovviamente, serve un pizzico di buona volontà, manualità e soprattutto tanta fantasia. Attraverso il riciclo creativo, possiamo dare nuova vita ad oggetti che spesso vanno a finire nella pattumiera. Abbiamo già parlato, per esempio, delle lampadine fulminate che attraverso il riciclo creativo possono diventare un originale oggetto d’arredo per la cameretta dei nostri bambini. O, ancora, le vecchie chiavi possono ritornarci utili per la cura del nostro giardino. Pertanto, in questo articolo, andremo a vedere come le lattine d’alluminio delle nostre bibite preferite possono trasformarsi in veri e proprio oggetti d’arredo originali e unici.

Spopola quest’idea per abbellire e arredare giardini e balconi riciclando una semplice lattina di alluminio

Pertanto, grazie al fai da te possiamo realizzare degli oggetti d’arredo con lattine d’alluminio. Infatti, la caratteristica principale delle lattine è la loro malleabilità poiché caratterizzate da una lamiera versatile e sottile. Dunque, sono l’ideale per realizzare piccoli lavoretti. Potremmo pensare, per esempio, di arredare il nostro giardino o i balconi con delle colorate e simpatiche lanterne cinesi, facili da realizzare e certamente d’effetto. Andiamo dunque a descrivere il procedimento per realizzare delle colorate lanterne cinesi, e a vedere i materiali di cui abbiamo bisogno per il nostro progetto.

Giochi di colore

Durante tutto il lavoro prestiamo attenzione al materiale tagliente della latta.

I materiali di cui avremo bisogno sono:

una lattina di birra;

una striscia di nastro adesivo chiaro lungo quanto la lunghezza della lattina;

un taglierino;

dello spago;

una matita

un righello;

dei colori acrilici.

La prima cosa da fare sarà quella di lavare bene e lasciar asciugare la lattina.

Effetti di colore

Poggiamo il nastro adesivo sulla nostra base da lavoro e, muniti di righello e matita, prendiamo la misura ogni 10 cm. Incolliamo il nastro adesivo alla base della lattina e, seguendo con i segni precedentemente presi con il righello, pratichiamo dei tagli in verticale lungo la lattina. Quando avremo terminato, schiacciamo leggermente la lattina. Dopo aver effettuato questi passaggi, possiamo dipingere la lattina con i nostri colori acrilici preferiti. Lasciamo asciugare almeno 12 ore.

Per realizzare un oggetto d’arredo colorato e d’effetto possiamo anche unire più lattine tra loro con dello spago. Infine possiamo appendere le lanterne sul nostro balcone o in giardino utilizzando la linguetta in alluminio. Possiamo poi inserire in ogni lanterna cinese una luce a led del colore che preferiamo, così da realizzare delle suggestive lampade decorative. Un vero tocco d’originalità, per cui spopola quest’idea per abbellire e arredare giardini e balconi riciclando una semplice lattina di alluminio.

