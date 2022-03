Il telefonino è diventato il nostro migliore amico. In esso, infatti, non solo conserviamo dati personali e ricordi di lunga data, ma troviamo chiarimenti per ogni dubbio o imprevisto che ci possa capitare nella nostra vita quotidiana. Il cellulare inoltre è diventato il miglior mezzo per conversare e parlare con gli amici. E non solo attraverso le telefonate, ma con le app di messaggistica istantanea.

Quando il troppo è troppo

A volte però ci sentiamo stanchi e stressati dalle necessità che certi social ci impongono. Chattare, messaggiare e rispondere a email e messaggi istantenei può davvero essere una fonte di ansia. Non sempre abbiamo il tempo e la voglia di rispondere immediatamente ai messaggi che ci vengono inviati. Non sempre tali messaggi richiedono una risposta urgente, in effetti. Potremmo infatti decidere di rimandare la risposta in previsione di un momento più opportuno.

Ma tutti sappiamo che se accederemo all’app il messaggio sarà visto come letto e allora si innescherà quel meccanismo psicologico di dover rispondere subito.

Se invece desideriamo poter rispondere ai messaggi con più calma, ma avere l’anteprima della lettura senza che il mittente sappia che l’abbiamo letto, abbiamo visto come si possono leggere i messaggi senza far diventare la spunta blu. Ma esiste anche un metodo ancora più efficace. Esso ci permetterebbe di avere un’anteprima dei messaggi e farci così una panoramica di chi ci sta scrivendo e non avere lo stress di rispondere immediatamente.

Ecco un trucco che pochi conoscono e utilizzano ma serve per leggere i messaggi su WhatsApp senza accedere all’app e non essere visti

Si tratta del widget di Whatsapp. Il widget è una scorciatoia che ci comparirà come una finestrella e che ci permetterà di visualizzare sulla Home un’anteprima dell’app senza accedervi. In questo caso potremo vedere l’elenco dei messaggi in arrivo sulla nostra app di messaggistica. Sarà molto facile posizionarlo nel nostro telefonino, basterà seguire queste semplici indicazioni. Andiamo sulla schermata principale del nostro telefonino dove troviamo uno spazio vuoto. Teniamo premuto a lungo e comparirà una serie di voci, tra cui Widget. Clicchiamoci su e accederemo a una lista di app che potremmo inserire come widget sulla nostra schermata principale.

Scegliamo la schermata 4X2 e posizioniamo il widget di WhatsApp sulla parte che desideriamo nel nostro schermo. Ecco un trucco che pochi conoscono e utilizzano e che ora potrebbe tornarci davvero vantaggioso se vogliamo avere un’anteprima dei messaggi e rispondere successivamente con calma.