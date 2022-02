Gli appassionati del fai da te, prima di acquistare un nuovo arredo per la casa o il giardino, pensano a come poter rinnovare quelli vecchi. Alle volte, muniti di fantasia, possiamo riciclare un qualunque oggetto, rendendolo un pezzo unico ed inimitabile. Possiamo, per esempio, riciclare le lattine d’alluminio realizzando graziose lampade per il giardino, oppure le lampadine fulminate creando magnifici oggetti di design per la casa. Oltre agli oggetti d’uso quotidiano, possiamo anche riciclare i nostri mobili. Spesso, infatti, bastano pochi euro per rinnovare un vecchio tavolo da giardino e realizzare un elegante arredo di design.

Passione shabby chic

Da qualche anno ormai, lo stile shabby chic ha varcato l’uscio delle nostre case. Questo stile d’arredo riesce a coniugare due parole, che a molti di noi piacciono molto: risparmio e riciclo. In poche mosse, possiamo trasformare vecchi mobili usurati dal tempo in pezzi d’arredo eleganti e di tendenza. In questo modo, possiamo inoltre dare un tono rustico alle nostre case, oltre ovviamente a donare ai nostri mobili una ventata di novità e originalità. Ovviamente, possiamo lasciarci ispirare dalla fantasia, giocando con le sfumature. E così, possiamo spaziare dalle tonalità chiare ai pastello, dallo stile country a quello rustico, realizzando colorate opere d’arte da far invidia ai nostri ospiti.

Bastano pochi euro per rinnovare un vecchio tavolo in legno da esterno e trasformarlo in stile shabby facendo invidia a tutto il vicinato

Dunque, se in cantina o in garage abbiamo un vecchio tavolo in legno grezzo a cui vogliamo donare una seconda vita, possiamo divertirci con la fantasia.

Andiamo a vedere l’occorrente per realizzare questo progetto e il procedimento:

un vecchio tavolo in legno grezzo;

viti e cacciavite;

feltrini in gomma;

cartavetrata a media grana;

acqua, aceto;

cera neutra;

vernice protettiva;

4 pennelli;

una spugna abrasiva;

2 stencil;

3 colori chalk paint.

Procedimento

Prima di cominciare a carteggiare il tavolo, dovremo controllare la stabilità della struttura. Assicuriamoci che le viti mantengano ben fermi i piedi. Se così non fosse, avvitiamo qualche vite sulla base, in orizzontale, per dare al tavolo maggiore stabilità. Passiamo poi ai piedi del tavolo, grattiamo via eventuali scorie di vecchi piedini e incolliamo i feltrini in gomma.

Dopo aver eseguito i passaggi preliminari, carteggiamo per intero il tavolo. A lavoro terminato, aiutandoci con un panno e una soluzione di acqua e aceto, lo puliamo per bene. Con un panno in lana, applichiamo sugli angoli e sui bordi maggiormente deteriorati la cera neutra.

Decorazione

Con un pennello e con la prima tonalità di colore scelta, applichiamo la pittura sull’intera superfice del tavolo, infine lasciamo asciugare per almeno 12 ore. Trascorso il tempo, con il primo stencil realizziamo delle forme, utilizzando la seconda tonalità di colore. Lasciamo asciugare per circa 3 ore, infine realizziamo un’altra forma con il secondo stencil e il terzo colore scelto. Attendiamo qualche ora che il tutto asciughi per bene, e carteggiamo gli angoli con la spugna abrasiva per rimuovere la cera neutra. Non preoccupiamoci se viene via parte del colore, poiché questo procedimento ci servirà per dare ancor di più effetto al lavoro finale. Infatti, riusciremo a intravedere parte del nostro tavolo grezzo. Infine, completiamo il lavoro spalmando sul tavolo della vernice protettiva.