Nella nostra tradizione esistono tanti piatti tipici che fanno davvero venire l’acquolina in bocca. Non fa eccezione la classica fügassa genovese, che spicca tra le altre per la sua leggerezza e l’incomparabile sapore. Pochi però sanno che è possibile ottenere lo stesso risultato anche a casa. Morbida e fragrante, ecco la focaccia fatta in casa e pronta in forno per accompagnare pranzi e cene.

Ingredienti

farina 00: 400 g; farina manitoba: 250 g; acqua: 335 g; lievito di birra fresco: 18 g; malto: 10 g; olio extravergine d’oliva: 120 g; sale: 23 g.

Innanzitutto, in una ciotola mischiamo entrambe le farine dopo averle setacciate. Poi creiamo un buco al centro. In un bicchiere, facciamo sciogliere il lievito di birra in 335 grammi d’acqua, poi versiamo questa soluzione nello spazio creato nella farina. Con un mestolo in silicone unto facciamo in modo che questa assorba completamente l’acqua, per poi aggiungere il sale.

Dopo aver amalgamato per bene ogni ingrediente possiamo trasferire l’impasto sul piano di lavoro. Cominciamo a lavorarlo a mano, utilizzando i palmi e dopo pochi minuti noteremo che questo diventerà più liscio e leggermente elastico. A questo punto, versiamo 30 grammi di olio extravergine nell’impasto, continuiamo a lavorarlo per qualche minuto e mettiamolo a riposare. Copriamolo con un canovaccio e mettiamolo nel forno con la luce accesa per una decina di minuti.

Trascorso questo tempo, lavoriamo di nuovo velocemente l’impasto per poi dividerlo in due pezzi. Schiacciando con le dita creiamo due rettangoli, ripiegandoli poi su loro stessi per 3 volte. Per finire, creiamo due rotoli compatti. Ricopriamoli con un panno sul piano di lavoro infarinato o su una teglia foderata per circa 30 minuti.

I tocchi finali

Intanto, ungiamo la teglia con 15 grammi d’olio. Poi, stendiamo uno dei due panetti utilizzando solo le tre dita centrali delle mani, per poi proseguire con il mattarello. Dopo aver creato una forma rettangolare, trasferiamo l’impasto sulla teglia, che dovrebbe essere piena massimo all’80%. Facciamo lo stesso con l’altro panetto e lasciamoli riposare per circa 30 minuti.

Con le stesse dita utilizzate prima allarghiamo l’impasto, sino a raggiungere i bordi della teglia. Mentre prepariamo la salamoia, lasciamo lievitare ancora l’impasto per un’ora.

La salamoia è formata da 200 grammi d’acqua e 10 grammi di sale, con cui poi copriremo la focaccia leggermente infarinata. Facciamo lo stesso con 30 grammi d’olio, curandoci di spargere per bene gli ingredienti sulla superficie. A questo punto, seguirà un’ultima fase di lievitazione di circa 45 minuti senza telo e poi possiamo infornare. Il forno dovrà essere preriscaldato a 230 °C. Cuociamo la focaccia per 15 minuti sino a quando la superficie sarà ben dorata.

