Straordinarie sorprese sotto l’albero per i Gemelli ed altri 2 segni travolti dalla fortuna a Natale

La Luna piena nel segno del Capricorno è l’evento astrale che mette al centro della scena alcuni fortunatissimi segni zodiacali. In evidenza ci saranno 3 aspetti: amore, lavoro e soldi.

Oggi vogliamo occuparci dei 3 segni zodiacali più fortunati del Natale 2022: scopriamo insieme che cosa accadrà e perché saranno giorni indimenticabili.

L’oroscopo del giorno di Natale è un appuntamento che non può assolutamente mancare. Anche i più scettici spesso si lasciano andare alla curiosità e consultano l’oroscopo in questo periodo.

La fine dell’anno ci porta a trascorrere più tempo in famiglia che si riunisce a tavola a consumare piatti deliziosi riscoprendo la convivialità.

Tuttavia, anche se in questo periodo è inevitabile pensare maggiormente al futuro, non dobbiamo dimenticare che manca ancora una settimana all’arrivo del 2023. In 7 giorni può accadere davvero di tutto: ecco perché consigliamo di continuare nella lettura dell’articolo.

Straordinarie sorprese sotto l’albero per i Gemelli che vivranno un Natale ricco e fortunato

Questo sarà un Natale davvero felice per i nati sotto il segno dei Gemelli. Grazie alla Luna nuova, gli appartenenti a questo segno zodiacale d’aria saranno pieni di energie e buon umore. La voglia di fare festa è alle stelle e dopo aver finito con i parenti sarà il momento di divertirsi con gli amici.

Il lavoro va a gonfie vele e nonostante i ritmi stressanti e molto serrati, i Gemelli amano ciò che fanno e si sentono appagati. Qualche parente sarà molto generoso a Natale: potrebbe essere il momento giusto per concedersi un bel viaggio o un meritatissimo regalo.

L’oroscopo di Natale vede gli Ariete al top

Gli Ariete saranno i protagonisti assoluti del Natale 2022. Anche se molti non amano queste festività, quest’anno potrebbe essere diverso. Gli affetti più cari, amici e parenti faranno sentire gli Ariete molto amati ed apprezzati. È proprio quello che ci voleva per gli Ariete che da qualche tempo avvertivano un grande senso di inadeguatezza e solitudine.

Gli appartenenti a questo segno di fuoco sono persone molto generose con coloro che amano e quest’anno saranno ripagati con regali fantastici e qualche soldo.

Infine, i sentimenti potrebbero riservare grandi sorprese. Proprio in questi giorni potrebbe sbocciare un nuovo amore e portare una ventata di freschezza nella vita degli Ariete.

In arrivo un Natale scintillante per i Vergine

Ci saranno straordinarie sorprese sotto l’albero per i Gemelli, ma la Luna nuova in Capricorno premia in particolare un segno di terra. Stiamo parlando della Vergine che questo Natale potrà trovare sotto l’albero un importante novità. Il 2022 si è rivelato un anno generoso, ma le sorprese non sono finite. Sono in arrivo cambiamenti soprattutto per quanto riguarda il lavoro e nuove opportunità di guadagno potrebbero aiutare i Vergine ad affrontare un imprevisto.

L’amore potrebbe riservare grandi sorprese, soprattutto per le coppie che stanno insieme da tempo. Cresce la voglia di trasformare un rapporto stabile in qualcosa di ufficiale: i Vergine dovranno aspettarsi buone notizie.