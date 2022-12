Capodanno a casa, in gruppo o da soli? Ecco 6 idee per tutti che ti stupiranno!

Cosa fare a Capodanno a casa? Ma soprattutto si passa in gruppo o da soli? Ecco 6 idee favolose per tutti assolutamente da fare prima che finisca l’anno.

Dove passare il Capodanno 2022/2023? Da soli o in gruppo e cosa fare con gli amici? Viaggi organizzati in Italia, un festeggiamento in bus in movimento o preparare il cenone, sono tutte idee già viste e riviste.

Capodanno in montagna? Il sogno di molti. Ma come si può festeggiare diversamente dal solito? Il Capodanno a casa è tipico, sia da soli che in gruppo. Proprio per questo occorre inventarsi nuovi modi di rilassarsi, divertirsi e passare il tempo. Ecco come in questo breve articolo.

Capodanno a casa, in gruppo o da soli? Ecco come stupire e stupirsi come non mai!

Le tradizioni di Capodanno sono sempre le stesse in Italia, non ci si può sbagliare. Il 31 dicembre, infatti, si devono mangiare le lenticchie a mezzanotte. Oltre ad indossare il rosso, a brindare e baciarsi sotto il vischio, ad accendere candele e falò porta fortuna come stupire se stessi e gli altri?

La fortuna è fondamentale per auspicare la felicità, tutto l’anno. Che sia un Capodanno a casa da soli o in compagnia, una cosa è certa: la tradizione numero uno della notte tra l’ultimo e del primo dell’anno è fare fioretti, ossia promettere di riuscire a fare dei bei gesti per se stessi e per gli altri. Cosa c’è di meglio per rimanere a bocca aperta? Desiderare una cosa che desiderata da tempo esprimerla il 31 dicembre 2022 e il 1 gennaio 2023 sperare che possa diventare realtà.

Cenone a casa: 6 idee alternative e originali ad effetto sorpresa? Eccole!

Riservare quel giorno per fare qualcosa che non si è mai fatto nella vita: ecco la prima idea.

Ma anche passare la notte a casa tra l’ultimo e il primo dell’anno con un senza tetto e farlo felice puntando su amore e cibo, gioia, divertimento e felicità, potrebbe essere favoloso.

Cucinare per altri non benestanti o anziani e invitarli a casa lasciando il riscaldamento acceso è un gesto assolutamente bellissimo.

Altre idee riguardano feste a tema:

Ballo in maschera;

Countdown;

Giochi da tavolo.

Quindi, alla domanda: Capodanno a casa, in gruppo o da soli, qual è la risposta? Si può fare quello che si vuole, l’importante è essere felici.