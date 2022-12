Ripulire casa e cucina dopo pranzi e cene di Natale: ecco i trucchi geniali per risparmiare tempo!

I pranzi e le cene natalizie sono meravigliosi ma decisamente impegnativi per quanto riguarda preparazione e pulizie. Per fortuna, esistono alcuni trucchetti per ripulire la casa velocemente ed eliminare i cattivi odori. E tra poche righe scopriremo quelli che ci faranno risparmiare tempo e fatica

La cena della vigilia, il pranzo e la cena di Natale. Sono senza dubbio alcuni dei momenti più belli e importanti dell’anno. Allo stesso tempo, però, sono decisamente impegnativi per chi si occupa di tenere pulita la casa. Mettere in ordine dopo che ospiti e familiari se ne sono andati è una vera rottura. A meno che non impariamo alcuni trucchetti fenomenali per ripulire casa e cucina dopo pranzi e cene di Natale. Trucchetti che ci faranno risparmiare tempo e, in alcuni casi, anche denaro.

Come pulire la cucina dopo il pranzo di Natale

Iniziamo dalla stanza probabilmente più in disordine della casa: la cucina. Quasi sicuramente lo scenario sarà quello di una stanza piena di avanzi di cibo e con tavoli e fornelli sporchissimi.

Gli avanzi potremo riciclarli per creare nuovi piatti decisamente gustosi. Tavolo e fornelli, invece, andranno puliti velocemente. Per il tavolo sono sufficienti un prodotto naturale e un panno. Se il tavolo è di vetro usiamo del succo di limone concentrato. Per il legno, invece, prepariamo una miscela di aceto e acqua in parti uguali. Se le macchie non sono troppo ostinate basterà una passata leggera e ce la caveremo in pochi minuti.

I trucchetti per pulire i fornelli e togliere gli odori

Altre due operazioni decisamente fastidiose sono la sgrassatura di fornelli e piano cottura e la rimozione degli odori. Per sgrassare dovremo munirci di uno sgrassatore a base di prodotti naturali, di una spugna morbida per l’acciaio e di un panno in microfibra. Con questi 3 oggetti puliremo alla prima passata e in brevissimo tempo.

Togliere gli odori di cibo dalla cucina è ancora più semplice. Per farlo useremo il trucchetto del barattolo che ci hanno insegnato le nostre nonne. Scaldiamo un pentolino d’acqua e riempiamolo con fette di arancia, limone e mandarino. Quando l’acqua bolle trasferiamo il tutto in un barattolo di vetro e posizioniamolo aperto sotto la cappa. In men che non si dica i cattivi odori saranno un vecchio ricordo.

Ripulire casa e cucina dopo pranzi e cene di Natale: i trucchi per le altre stanze

Abbiamo pulito la cucina e abbiamo fatto il grosso del lavoro. È il momento di dedicarci al salotto e alla sala da pranzo. La prima operazione sarà quella di raccogliere gli avanzi dei regali. Ovvero, carta regalo, scatoloni e imballaggi.

Iniziamo dagli ultimi che sono i più ingombranti e poi proseguiamo con la carta. Differenziamo il tutto e la stanza tornerà a respirare.

Una volta fatto ordine potremo dedicarci a togliere le eventuali macchie e a pulire il pavimento. Per le macchie possiamo usare i detergenti naturali utilizzati per la cucina. Per il pavimento la soluzione migliore è un detersivo fai da te a base di agrumi. E adesso che la casa è perfettamente pulita possiamo pensare a dove andare a Capodanno. Al nostro ritorno le stanze profumeranno ancora.