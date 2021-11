La moda non smette mai di sorprendere. Qualche volta propone incredibili capi completamente innovativi; altre volte, invece, detta un ritorno di stili appartenuti al passato. In tutti i casi, comunque, chi decide di seguire la moda non si pone troppe domande. D’improvviso, decide di sfoggiare un certo capo o indossare più spesso un determinato colore.

La nuova tendenza del momento comincia già a far parlare di sé. Indossato con gonne lunghe o corte è l’insospettabile accessorio elegante che regala pure qualche anno in meno visivamente. Ecco subito di quale accessorio si tratta e come abbinarlo senza correre il rischio di strafare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’abbinamento perfetto è con gonne e vestiti

È evidente che in questa stagione la tendenza sia mostrare gambe e caviglie. Lo aveva dimostrato già questa gonna pazzesca che lascia tutte incantate per un suo dettaglio particolarissimo e chic.

La gonna, talvolta, risolve un gran numero di problemi, specie quando si tratta di donne più adulte. Per esempio, a 20 o 50 anni ecco l’incantevole gonna da abbinare agli stivali per allungare le gambe.

Comunque, sia che si tratti di gonne mini, midi o longuette è impossibile pensare d’indossarle senza usare quest’incredibile compagno delle gonne in inverno.

Stiamo ovviamente parlando delle calze, ma in una loro versione veramente lontanissima dei classici collant neri.

Con gonne lunghe o corte è l’insospettabile accessorio elegante che regala anche qualche anno in meno

La novità in fatto di calze sono i collant dai toni forti e decisi. Non si tratta della classica calza velata e abbastanza semplice. I modelli di tendenza hanno colori sgargianti e fluo, come il verde mela o l’arancione accesso. Tra le novità di stagione anche le calze fucsia e quelle gialle.

Se un tempo le calze colorate rappresentavano un elemento del look troppo infantile, oggi sono il modo per avere un aspetto fresco e giovanile. Questo tema ha prevalso in numerosissime sfilate di Brand famosi, tra i quali Marc Jacobs, Versace o Tom Ford.

In alcuni casi, le calze richiamano perfettamente il colore dell’abito o della gonna. In altri, però, la calza gioca di contrasti, abbinando colori solo apparentemente lontani come rosso e fucsia.

La buona notizia è che queste calze stanno bene tanto con bellissime decolleté che con stivali grintosi.

Qualche ultimo consiglio e un approfondimento

È possibile indossare la calze anche insieme a tessuti fantasie. E, chi vuole un aspetto più sofisticato, può sempre puntare sul Pied de poule.

Ed ecco perché le vere tendenze di stagione non sono scarpe e borse ma questo stravagante accessorio.