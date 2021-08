Nell’armadio di chiunque esistono almeno 3 o 4 capi che è possibile usare in ogni occasione e abbinare in tanti modi diversi. In questo grande gruppo compare anche un’iconica gonna della stagione 2021, perfetta per look diversi che spaziano dal mare alla città. Stiamo parlando della gonna con bottoni, una gonna a campana impreziosita da questo particolare. È davvero incredibile il numero di abbinamenti che è possibile realizzare con quest’unico capo e la Redazione di Moda di ProiezionidiBorsa ha selezionato i migliori. Questa gonna pazzesca lascia ogni donna incantata per un suo dettaglio particolarissimo e chic e vale la pena sapere in quali occasioni sfoggiarla con classe.

Gli abbinamenti migliori

Ne esistono lunghezze differenti, sia sopra che sotto al ginocchio, fino ad arrivare a gonne alla caviglia. Neppure il tessuto è necessariamente quello di jeans, ma una regola è certa: questa gonna deve avere una lunga fila di bottoni verticali. È possibile scegliere modelli con bottoni assai visibili e altri tono su tono rispetto al colore della gonna.

Il primo modo di sfoggiarla è quello di scegliere la gonna midi di jeans con bottoni, da abbinare a camicia stampata e a semplici sneakers.

Per un look estivo e romantico basterà scegliere una gonna color cammello scamosciata da indossare con una camicia bianca in pizzo con le spalle scoperte. Ai piedi un grazioso sandalo basso e allacciato alla schiava completerà il look insieme a una borsa con tracolla.

Questa gonna pazzesca lascia ogni donna incantata per un suo dettaglio particolarissimo e chic

Il bottone è un particolare davvero chic e versatile e consente all’outfit di diventare più elegante semplicemente aggiungendo una di queste décolleté. Ma la vera straordinarietà di questo indumento è che è possibile indossarlo anche in autunno. Basta aggiungere stivali alti al ginocchio e scamosciati e una giacca portata sulle spalle.

Per outfit meno impegnativi e più sbarazzini è possibile sbottonare uno o due bottoni finali. Anche la gonna in vernice è un vero trend e se ne trovano tanti modelli anche con file di bottoni frontali. Con un paio di calze nere e un maglioncino, un gonna nera diventa l’outfit perfetto anche per le giornate più fredde.

Ma la Redazione ha pensato anche alle donne più adulte, a cui consiglia una gonna appena più lunga del ginocchio e con bottoni oro importanti.

E per completare il look le più fortunate useranno la tote bag. Infatti, sembra impossibile ma quest’eccezionale borsa si riconferma l’incredibile protagonista dei prossimi mesi.