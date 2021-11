Piacere a se stessi è un’arma potentissima per vivere bene. Spesso cerchiamo continuamente in noi difetti, anche inesistenti, che finiscono per privarci della sicurezza. Finiamo, così, per desiderare fortemente caratteristiche diverse per il corpo, magari anche impossibili da raggiungere.

Chi non vorrebbe gambe chilometriche e un fisico snello? E chi un busto sottile e fianchi stretti? Talvolta basta solo puntare sull’outfit giusto per valorizzare i propri incredibili punti di forza.

Dunque, a 20 o 50 anni ecco l’incantevole gonna da abbinare agli stivali per allungare le gambe e assottigliare la figura. A renderla speciale è, infatti, una bellissima fantasia geometrica e filati particolarissimi. Non solo questo non è un tessuto da indossare esclusivamente a Natale, ma va addirittura bene in qualsiasi periodo dell’anno!

Si chiama gonna scozzese o Tartan ed ecco perché fa impazzire le donne

La gonna Tartan è una vera chicca nello stile del momento. Il suo principale pregio è quello di adattarsi perfettamente tanto alle ragazze giovani che a donne più adulte. Non è un caso che bellissime donne come Kate Middleton facciano di questa gonna un vero cavallo di battaglia. Persino la Regina Elisabetta osò indossarla in abbinamento a un trench avvitato e a un fazzoletto sulla testa.

Ma veniamo al nocciolo della questione: come indossare oggi la gonna scozzese? Gli stilisti la propongono attualmente nel modello plissé, a tubino e come minigonna. Quest’ultimo modello sembrerebbe la scelta migliore per allungare la figura. Le ragazze più giovani possono abbinarla a felpe sportive e bomber, quelle sui 30 anni a meravigliosi dolcevita e cappotti color cammello.

Ma veniamo alle donne più adulte, perché sopra i 40 la gonna scozzese è una vera garanzia di stile in autunno. Questa gonna è bellissima con stivali in camoscio e cardigan aderenti. Ma, in abbinamento a questa gonna, assicuriamo anche eleganza e stile a bizzeffe per chi indossa queste 2 scarpe all’inglese senza lacci.

Quindi, per riassumere, possono optare per la gonna tartan tanto le ventenni che le cinquantenni, a patto di abbinarla nel modo giusto.

