Comode e di tendenza, le 3 borse rosa da avere nell’armadio per essere alla moda in primavera ed estate

La primavera è la stagione dei colori tenui oltre che delle stampe allegre e spensierate. Per lasciarsi alle spalle l’inverno appena trascorso si potranno prendere ad esempio Chiara Ferragni ma anche tante altre influencer che popolano Instagram.

La primavera è iniziata portando con sé tanta voglia di colori e divertimento. Accantonare, momentaneamente, i colori scuri sia per l’abbigliamento che, a maggior ragione, per gli accessori, potrebbe essere una buona idea. I social network, poi, si stanno riempiendo di look colorati e alla moda da non perdersi. Tra le influencer più seguite, senza ombra di dubbio, Chiara Ferragni conquista i primi posti in classifica. Le borse colorate sono molto presenti tra le sue foto e, per questo motivo, proprio da lei prenderemo spunto per 3 borse rosa da avere nell’armadio. Dalla mini Gucci Bamboo 1947 alla Hermès Constance, passando per la Prada shopping in rafia.

Comode e di tendenza, sono queste le 3 borse rosa da avere

La prima borsa di cui si tratterà è tra le ultime pubblicate dall’influencer. Si tratta di una comodissima Gucci Bamboo 1947. Una borsa iconica con manico in bamboo rivisitata nell’ultimo periodo.

Come molte altre borse, infatti, anche questa è la rivisitazione di una borsa del passato. Si può portare anche a tracolla ed è una vera chicca per i suoi inserti, manico e chiusure, in bamboo. Prezzo tra i 3.200 e i 3.900 euro, a seconda delle dimensioni.

Hermès Constance

La seconda borsa sfoggiata dalla Ferragni è una delle punte di diamante della rinomata casa di moda francese Hermès. Si tratta della Constance in versione rosa, indossata per il suo ultimo viaggio a Dubai. Una borsa sportiva e molto pratica ma anche elegante e perfetta per occasioni meno informali.

Da utilizzare in città, ma anche in viaggio per avere sempre le mani libere. Unica pecca, come per tutte le borse Hermès, il prezzo molto elevato.

Prada Shopping

Da ultima citiamo la Prada Shopping in rafia, in voga da qualche anno. Anche in questo caso la scelta è ricaduta su quella di colore rosa. Comoda e sicuramente versatile, è perfetta per il tempo libero, in vacanza ma anche in città.

Oltre a questa di Prada, dal prezzo molto elevato, 1.550 euro, ne possiamo trovare anche delle alternative low cost. Sono comode e di tendenza quindi queste 3 borse rosa da avere nell’armadio secondo Chiara Ferragni, ma non solo.