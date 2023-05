Riducono la cellulite e sgonfiano la pancia: ecco le 3 bevande da scegliere per tornare in forma e sentirsi meglio

3 bevande da scegliere per tornare in forma-proiezionidiborsa.it

Avverti sempre un gonfiore nella pancia e sulle cosce vedi i buchi della cellulite? Questi 3 succhi di frutta senza zuccheri ti aiuteranno a piacerti di più.

Quante volte ti è successo di guardarti allo specchio e di vederti la pancia gonfia? E ti è mai successo di notare quegli antipatici buchetti su cosce e glutei, ovvero la cellulite? Purtroppo, questo fenomeno è molto diffuso, e riguarda soprattutto le donne. Durante la stagione estiva, il gonfiore può aumentare in alcune zone del corpo. Ciò accade a causa della tendenza naturale del fisico a trattenere i liquidi in eccesso, che sono la prima causa del gonfiore di cui sopra.

Per agevolare il rilascio di questi liquidi e delle tossine, dovremmo seguire alcune buone abitudini, ogni giorno. Mangiare tanta frutta e verdura e fare movimento sono sicuramente le chiavi del successo, ma c’è un piccolo gesto che potrebbe farci stare ancora meglio. Per aiutare il nostro organismo, infatti, potremmo integrare all’acqua anche alcune bevande, che darebbero giovamento all’organismo.

Si tratta in particolare di alcuni succhi di frutta, poveri di zuccheri, che hanno la caratteristica di essere drenanti e sgonfianti. Tramite questi, potremmo aiutare il corpo a eliminare i liquidi in eccesso e faremo del bene anche al nostro palato. Questi succhi, infatti, sono anche buonissimi e dissetanti.

Riducono la cellulite e sgonfiano la pancia: sono i 3 frutti toccasana che aiutano a liberarsi da liquidi in eccesso e tossine

Fare sport è fondamentale per tonificare e rassodare la nostra pelle. Questo è il primo, fondamentale, punto di partenza per iniziare a lavorare sui propri punti critici. Molte donne, ad esempio, non sanno come rassodare l’interno coscia, nonostante ci siano molteplici esercizi specifici per farlo.

A fianco allo sport, è importante nutrirsi nel modo più corretto. Infatti, la salute del nostro organismo dipende profondamente anche da ciò che mangiamo, e non solo. Basti pensare che anche il cambio di stagione lo si può contrastare proprio mangiando alcuni alimenti perfetti. Inoltre, si potrebbero integrare nella propria alimentazione anche 3 succhi naturali a base di frutti, che riuscirebbero a ridurre il gonfiore della pancia e delle gambe.

Ecco i 3 frutti buoni per l’organismo

Tra i 3 succhi che riducono la cellulite e sgonfiano la pancia, il primo è sicuramente quello a base di cetriolo. Quest’ortaggio contiene addirittura il 96,7% di acqua. Il suo succo è un vero e proprio detox, che ci aiuterà ad eliminare le tossine dall’organismo, e non solo. Avrebbe effetti positivi anche sulla motilità dell’intestino. E si sa che la regolarità è fondamentale per contrastare il gonfiore addominale.

Per preparare questo succo, basterà sbucciare il cetriolo e tagliarlo a dadini, da frullare all’interno di un mixer. Dovremo, quindi, mettere questa polpa all’interno di un colino e filtrare il tutto. Questo succo avrà tantissimi effetti positivi sul nostro organismo.

Una bevanda perfetta per le giornate calde

La seconda bevanda ottima per ridurre il gonfiore è quella a base di ananas. Oltre ad aiutarci ad eliminare i liquidi superflui, l’ananas renderebbe più agevole la digestione, avrebbe un’azione antiossidante e aiuterebbe il sistema immunitario. Per un buonissimo frullato all’ananas, dovremmo tagliare 1 ananas a cubetti. Poi dovremo versare il tutto nel frullatore, coprire la frutta con dell’acqua e frullare fino alla densità desiderata.

Lo stesso procedimento è utile per preparare anche un ottimo succo di mirtilli. Questo frutto, oltre ad avere proprietà antiossidanti, aiuterebbe la tonicità dei vasi sanguigni. Il mirtillo, addirittura, avrebbe effetti benefici anche sulla memoria e le funzioni cerebrali.