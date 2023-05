Ringiovanire il viso a 40, 50 e 60 anni: il segreto naturale di Priyanka Chopra per una pelle di porcellana

Vuoi avere una pelle giovane e bella ancora per molti anni? Affidati ai consigli degli esperti di salute e scopri il segreto di Priyanka Chopra. La bellissima star sa come prendersi cura del proprio corpo e valorizzare il viso. Ecco il suo rimedio naturale contro l’invecchiamento.

Una pelle perfetta come quella delle attrici è il sogno in cui spesso ci imbattiamo. Il risultato finale, in questi casi, è merito anche del trucco. Tuttavia, ciò non toglie che le star del cinema sanno come mantenersi belle a lungo. Se il tuo obiettivo è quello di ringiovanire il viso a 40, 50 e 60 anni, potresti provare col rimedio consigliato da Priyanka Chopra. L’ex modella e Miss Mondo ha consigli da dispensare a tutte le donne alle prese con le imperfezioni cutanee. Lei stessa avrebbe affermato di applicare un prodotto fatto in casa, semplice e sicuro. A quanto pare si tratta di una tradizione di famiglia che la splendida indiana ha deciso di portare avanti.

Ringiovanire il viso a 40, 50 e 60 anni: la maschera a costo zero che illumina e deterge

La soluzione anti age proposta da Priyanka è perfetta per contrastare le rughe e pulire i pori. È una maschera di bellezza che puoi fare da te con soli tre ingredienti. Il vantaggio è il risparmio sul portafogli e la facilità d’uso. Per crearla ti basterà recarti in cucina e recuperare il poco necessario.

Il procedimento, nello specifico, vuole che si mescolino due cucchiai di yogurt con altrettanti di farina d’avena. A questi si dovrà aggiungere la stessa quantità di curcuma. Dopo che avrai ottenuto un composto omogeneo dall’aspetto simile a una crema, potrai distribuirlo sul viso. Lascialo agire per 30 minuti, poi sciacqualo via con dell’acqua tiepida.

Cosa fa bene alla pelle? Ecco cibo e beauty routine

I dermatologi suggeriscono dei comportamenti da adottare per prendersi cura della propria pelle. La base è un buon sonno ristoratore, al quale abbinare una corretta idratazione. Se ami truccarti, scegli cosmetici rispettosi della cute. In estate, poi, non scordarti di proteggerti con una protezione solare adatta.

Anche l’alimentazione può darti una mano a preservare l’elasticità della pelle: i cibi migliori sono quelli a base di grassi buoni. In questo gruppo rientrano la frutta fresca e secca, come le noci e le mandorle. Seguono il pesce azzurro, tonno, alici e salmone. Altri ottimi alleati sono l’olio d’oliva e quello di cocco e i semi di lino, chia e girasole. Infine, vogliamo sottolineare l’importanza di una colazione completa di tutti i macronutrienti indispensabili all’organismo.