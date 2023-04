3 borse iconiche e di lusso da indossare in primavera proprio come ci insegnano le sorelle Ferragni

Accessori immancabili nel guardaroba sono le borse. Piccole, grandi, tinta unita o con stampe è proprio impossibile farne a meno. Dalle tracolle ai secchielli sono proprio queste le borse più iconiche per la primavera.

Per il settore moda Instagram è stata una vera e propria manna dal cielo. Una vetrina a cui tutti hanno accesso perfetta per dare risalto ai propri prodotti. Difficile riuscire a dire di no quando si notano alcune meraviglie indossate da influencer più o meno famose. Uno degli accessori più amati dalle donne sono le borse, piccole o grandi poco importa. Ogni stagione porta con se sè delle interessanti novità capaci di dare risalto a chi decide di indossarle. Lasciando da parte momentaneamente l’abbigliamento ci si occuperà principalmente di borse. Quelle sfoggiate da diverse influencer come le sorelle Ferragni sono davvero la moda della primavera.

3 borse iconiche e di lusso da indossare in primavera

La prima borsa di cui si tratterà è un vero must. La Prada 2000 e 2005 da qualche anno è tornata in auge con o senza tracolla. Per la primavera, poi, stiamo assistendo ad un nuovo rinnovamento sfoggiato recentemente su Instagram dalla più piccola delle sorelle Ferragni, Valentina. La Prada 2002 Re-Edition torna in versione Moon subito riconoscibile per la sua forma semplice e la morbidezza della nappa. Una vera chicca da portare a spalla o a tracolla proprio come vuole la moda del periodo. Unico neo di questo gioiellino il prezzo che si avvicina pericolosamente ai 2000 euro.

Gucci Horsebit 1955

La seconda tra le borse più belle da portare questa primavera è la Gucci Horsebit 1955 rosso ciliegia sfoggiata da Chiara Ferragni. Anche in questo caso si tratta di una rivisitazione della classica Horsebit presentata oltre sessant’anni fa. Una borsa in pelle realizzata con materiali di alta qualità che lasceranno senza fiato. Da portare a spalla o a tracolla sa soddisfare anche le donne più esigenti. Un vero gioiello da 2800 euro che durerà nel tempo mantenendo la sua classe innata.

Etro Paisley

Per il terzo modello, invece,si cambia genere passando ai secchielli. Un modello molto in voga tra le influencer, infatti, è quello di Etro Paisley Crown Me con borchie nere. Perfetto per chi non vuole passare inosservato portando con sè una borsa contemporanea e molto capiente. Sarà possibile scegliere la versione grande o quella piccola, rispettivamente a 820 euro e 790 euro. Ecco, quindi, 3 borse iconiche e di lusso da indossare in primavera.

