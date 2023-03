Moda primavera 2023: indossare il blazer come Belén Rodriguez renderà perfetto ogni abbinamento

Per affrontare la primavera con stile nel guardaroba non potrà mancare un blazer classico o super colorato. Un modo per rendere perfetto qualsiasi look a prescindere dall’occasione.

La primavera sembra finalmente arrivata, anche se bisogna aspettarsi ancora qualche colpo di coda dell’inverno. Tra i capi d’abbigliamento necessari in questa stagione troviamo il blazer, da declinare in tantissime tonalità e modelli. Chi pensa alla classica giacca da ufficio si renderà conto di trovarsi sulla strada sbagliata, dal momento che non è così. Il blazer potrà essere sfruttato in modi davvero diversi tra loro. Dallo stile più sportivo a quello più elegante. Ma ecco come abbinare il blazer e, soprattutto, quali sono i modelli più ambiti per questa primavera.

Moda primavera 2023: indossare il blazer renderà ogni look più sofisticato

Il modello che spopolerà questa primavera è il blazer cropped. Corto in vita, è perfetto per essere indossato con i pantaloni a vita alta. Ideale per chi vuole allungare la figura mettendo in mostra la vita. Il blazer, poi, potrà essere corto sui fianchi, ideale per le donne triangolo e le clessidre. Farà apparire le gambe più lunghe. Per i fisici a triangolo inverso o rettangolo, perfetto il blazer lungo da portare con jeans, leggings o pantaloni eleganti.

Un capo versatile che si adatta bene a qualsiasi situazione rendendo interessante anche un paio di leggings sportivi. Il blazer lungo di colore viola è stato scelto anche da Belén Rodriguez per una delle ultime fotografie postate su Instagram. Proprio a questa tipologia di blazer si lega uno dei trend più apprezzati per la stagione. I blazer colorati o fantasia tornano a spopolare nei negozi per dare un tocco di originalità al look. Dai colori fluo ai colori più classici, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta.

Cosa comprare

Da Zara e, in generale, nei negozi, ne possiamo trovare a decine. Proprio da Zara ce ne sono arancioni con cintura in vita a circa 80 euro. Per i modelli crop ne troviamo verde militare a circa 60 euro oppure un blazer oversize in lino a circa 70 euro.

Chi vuole spendere meno soldi potrà optare per il modello lungo disponibile in nero e in beige da Bershka a circa 36 euro, oppure quello cropped al medesimo prezzo. Sul sito di Zalando, poi, sarà possibile acquistare il blazer lungo di Arket a 149 euro invece di 175 euro. Per finire, l’arancione per chi non ama passare inosservata a circa 50 euro della Only. Moda primavera 2023: indossare il blazer per dare una svecchiata al look.