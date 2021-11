Tra i capi irrinunciabili da avere sempre a portata di mano c’è sicuramente la gonna. Corta o lunga, di cotone o di jeans, tutte le donne ne hanno almeno una nel proprio armadio. È infatti un capo versatile che dà sempre un tocco di carattere in più al proprio look.

Per esempio, possiamo indossarla come in questo outfit da sfoggiare che anche gli stilisti consigliano perché è semplice, elegante e adatto a ogni occasione.

E per la stagione autunno inverno 2021-2022 torna questa gonna comodissima, elegante e passepartout che sta bene davvero a tutte e molte la stanno già indossando. Ha mille usi, rende elegante ogni look e slancia tutte le figure. Stiamo parlando della gonna plissettata.

Negli ultimi anni la popolarità della gonna a pieghe è cresciuta a dismisura, grazie anche all’approvazione degli stilisti. Adatta a ogni stagione e davvero a ogni tipo di fisico, offre tante possibilità di abbinamento per creare outfit mai banali.

La pieghettatura degli abiti, comparsa per la prima volta negli anni Novanta, non ha mai smesso di essere di tendenza. Da Grace Kelly a Marilyn Monroe, sono tante le celebrità che hanno portato il cosiddetto plissé alle luci della ribalta. Ancora oggi la gonna plissettata fa da padrona.

Di lana o di chiffon, in pelle o satinata, a tinta unita o con stampe animalier, ce n’è davvero per tutti gli stili e le personalità. Scopriamo insieme come abbinarla per un outfit sempre alla moda.

Come abbinare la gonna plissettata

Abbinare la gonna plissettata è davvero semplice, perché si adatta a molti outfit diversi, sia per il giorno sia per la sera.

Si può accompagnare a una t-shirt in estate come a un pullover in inverno. Per questa stagione si consiglia di indossarla in versione midi abbinata ad un maglione a collo alto con blazer oversize insieme a sneakers o décolleté.

L’opzione maxi è perfetta con sneakers o ballerine per un look da giorno, mentre per una serata è meglio optare per le scarpe col tacco. Per bilanciare la lunghezza della gonna, la parte superiore dev’essere più corta, magari una camicia o una maglia più leggera infilate dentro la gonna. Si può abbinare a un cappotto di lana, lungo quanto la gonna o corto fino alla vita.

È poi fondamentare scegliere gli accessori giusti, come questa borsa in versione glamour praticissima e adatta a tutte le età.

E per un total look da fare invidia, ecco il taglio alla moda che stanno chiedendo tutte al parrucchiere perché sta veramente bene su ogni viso.