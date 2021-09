Sembra incredibile ma oggi basta veramente poco per sentirsi bene e sfoggiare un look perfetto. Capace di valorizzare ogni fisico, anche quello con qualche chiletto di troppo.

Non serve spendere una fortuna per vedersi belle in poche mosse. L’importante è capire bene i modelli e i tessuti che più donano alla nostra fisicità e che rispecchiano anche in nostri gusti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un’impresa che non sempre risulta facile, soprattutto quando a scegliere sono le donne. Creature meravigliose ma da sempre in lotta con le proprie forme.

Molto spesso, infatti, i canoni di bellezza a cui la società moderna si ispira non è certamente la riproduzione fedele della realtà. E in una continua ricerca di perfezione e insoddisfazione, il tempo passa e la gioventù sfiorisce, pian piano.

Alla soglia dei 50 anni, sono molte le donne che decidono di coprirsi, di nascondere quelle rotondità dovute all’età oppure causate da altre problematiche.

La vita comincia a 50 anni

Fortunatamente, il terzo Millennio ha generato un cambio di rotta sociale significativo. Per molti studiosi, la vita comincia a 50 anni! Dunque, perché nascondersi dietro abiti larghi e maglie lunghe fino al polpacci?

Di seguito, cercheremo di capire in modo facile e veloce come vestirsi per sembrare più magre a 50 anni e valorizzare anche il fisico più formoso.

Con l’arrivo dell’autunno, sono moltissime le novità nel campo della moda, utili anche dopo le famose 50 candeline.

Ad esempio, ecco come vestirsi bene anche a 50 anni con questi pantaloni amatissimi e 4 semplici trucchetti.

Inoltre, occhio anche a questi jeans comodi e glamour, consigliatissimi anche dopo gli “anta”.

Oggi, anche le donne dal fisico più burroso possono trovare l’outfit giusto in poco tempo. Vediamo come.

Come vestirsi per sembrare più magre a 50 anni e valorizzare anche il fisico più formoso

Per una taglia 50, la scelta di capi ampi e lunghi può sembrare la migliore, ma non è così!

Meglio optare per pantaloni a palazzo a vita alta, morbidi e scivolati. Ottime anche camice in seta o in raso dai colori intensi o arricchiti con stampe e disegni. Da evitare le stampe a quadri e le righe, anche se sono in verticale.

Per completare il look un bel cardigan lungo, che va tanto di moda quest’anno e l’outfit risulterà perfetto.

Non bisogna neanche disdegnare i tacchi che slanciano. Tuttavia, per chi vuole sentirsi più comoda, ecco le scarpe senza tacco che sono di moda quest’autunno e che vanno benissimo anche per le over 50.

In vista della stagione più fredda, si tende ad acquistare piumini caldi e soffici.

Per le oversize questi capi andrebbero evitati, così come le mantelle e i ponci. Meglio optare per cappotti più lunghi, meglio se doppio petto oppure giacche in lana da impreziosire con sciarpe e foulard.

Infine, un altro trucco per sembrare più magre è quello di creare un contrasto di colori. Partire sempre da un tono più scuro e omogeneo per poi abbinare un altro capo con delle stampe oppure con dei colori intensi. Ad esempio, pantalone scuro e camicia o maglia dalle tinte più vivaci è il connubio perfetto da poter sfruttare in ogni occasione.