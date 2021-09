Non solo mocassini e stivaletti texani ma a rendere unici gli outfit, senza rinunciare alla comodità, arrivano anche loro.

Per quest’autunno-inverno 2021 e 2022 sono diverse le tendenze dettate dalla moda, soprattutto negli ultimi mesi.

Femminili sì ma senza dimenticare la praticità. Sostanzialmente, è questo il concetto alla base della ultime novità nel campo del fashion.

Dopo la lunga pandemia che ha bloccato il Mondo intero e che attualmente ancora crea preoccupazione, la moda esprime libertà, movimenti fluidi e senza più limitazioni.

Dunque, per la vita frenetica di tutti i giorni, spazio alla semplicità legata, però, alla classe e alla raffinatezza che contraddistingue le donne forti del terzo Millennio.

La comodità sarà la parola d’ordine anche per quanto riguarda l’abbigliamento. A tal proposito, suggeriamo di dare un’occhiata anche a questi jeans che saranno di moda quest’inverno. Comodi e glamour sono consigliatissimi anche dopo gli “anta”.

Attenzione, però, perché anche con i jeans è facile incappare in alcuni errori banali che bisognerebbe evitare assolutamente. Ecco, dunque, tutti i consigli utili per indossare i jeans e sentirsi sempre impeccabili, anche dopo gli “anta”.

Sotto i jeans ma anche con le gonne o i pantaloni più classici, queste scarpe senza tacco sono di moda quest’autunno e vanno benissimo anche per le over 50. Per un attimo, dunque, accantoniamo i tanto amati tacchi per dedicarci a modelli decisamente più confortevoli e funzionali.

Queste scarpe senza tacco sono di moda quest’autunno e vanno benissimo anche per le over 50

Oltre ai mocassini, indiscussi protagonisti di questo periodo autunnale e rigorosamente con calzino in bella vista, il mercato offre anche altre tipologie di calzature che stanno già spopolando e non solo tra le giovanissime.

Stiamo parlando delle intramontabili ballerine. Dimentichiamoci, però, dei modelli che stringono il piede. Addio anche a vesciche e bollicine causate dallo sfregamento della calzatura dietro al tallone.

Per quest’autunno, la moda prevede delle ballerine che lasciano libero il tallone. Il modello, poi, è impreziosito da cinturini posteriori, un po’ in stile retrò, che tanto stanno facendo impazzire tutte.

Per queste scarpe non mancano decorazioni particolari come degli inserti di pelliccia o pelliccia ecologica. Per chi ama calzature più sobrie, invece, piccoli morsetti in metallo o anche nappine colorate renderanno le ballerine davvero glamour.

Chi, invece, non apprezza questo genere più romantico, allora può optare per delle calzature stringate e che avvolgono tutto il piede.

Ottime da sfoggiare in ufficio con grande praticità. Generalmente, questi modelli sono in pelle oppure in eco pelle e ricordano vagamente le scarpe eleganti da uomo. Infatti, sono perfette sotto completi con giacca e pantalone.

Insomma, a chi è ancora indeciso sui prossimi acquisti converrebbe provare questi 2 modelli da non perdere.

Approfondimento