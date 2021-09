Ormai è risaputo che l’intelligenza non è una qualità che si può sintetizzare solo in un numero.

Il quoziente intellettivo, infatti, può misurare abilità specifiche come memoria, ragionamento e problem solving. Ma non può certo valutare la creatività e le capacità emotive, che sono fondamentali per definire una persona intelligente. In generale, possiamo dire che potrebbero esserci dei tratti psicofisici e degli atteggiamenti, che renderebbero una persona più “smart”.

Infatti, sembra incredibile ma queste 5 caratteristiche di una persona rivelano un’intelligenza fuori dal comune

La prima caratteristica di cui parleremo riguarda i primissimi mesi di età di una persona. Infatti, è nel pensiero comune che vi sia una correlazione tra il latte materno e lo sviluppo del bambino. A quanto pare, questo sviluppo riguarda anche quello intellettivo e cognitivo. Infatti, secondo alcuni studi, chi non ha avuto la possibilità di essere allattato al seno avrebbe meno capacità, rispetto a chi l’ha avuta.

Un’altra caratteristica che dovrebbe rendere una persona mediamente più intelligente è quella di essere ansiosa. Alcuni studi effettuati in Canada ed Israele, hanno infatti rivelato che le persone più preoccupate avrebbero più capacità di portare a termine un lavoro.

Altri studi, hanno invece correlato l’intelligenza delle persone, in base all’animale domestico che possiedono. I padroni dei cani sono mediamente più socievoli, mentre quelli che possiedono un gatto sono più introversi, sensibili e intelligenti.

Nella lista delle correlazioni più strambe, oltre a quelle già viste, rientra quella secondo cui i primogeniti sarebbero più intelligenti. Secondo alcuni studi condotti in Norvegia, infatti, i primi figli sarebbero circa il doppio più intelligenti dei rispettivi fratelli e sorelle. Le ragioni però non sarebbero genetiche ma puramente educative.

Infine, secondo altri studi israeliani, sarebbero più intelligenti i non fumatori, rispetto a quelli che fumano regolarmente. Quindi il fumo non solo comporta gravi rischi per la salute, come lo sviluppo di tumori, ma ridurrebbe, nel lungo periodo, anche le capacità intellettive e cognitive.

Alcune precisazioni importanti

Quindi, sembra incredibile ma queste 5 caratteristiche di una persona rivelano un’intelligenza fuori dal comune.

Prima di concludere, è opportuno però specificare che le evidenze riportate non sono frutto di correlazioni avvalorate dal principio di causa-effetto.

I risultati di queste ricerche derivano infatti da semplici incroci di dati tra caratteristiche comuni, fenomeni e capacità intellettive.

In linea generale le persone intelligenti sono quelle curiose, aperte mentalmente, empatiche e che si sanno adattare alle situazioni. Non c’è bisogno quindi di possedere un gatto, o essere ansiosi per essere più intelligenti. Basterebbe soltanto allenare il corpo e il cervello, ed essere più pratici, ingegnosi e creativi nella vita quotidiana.