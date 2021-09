Dopo l’estate, che ha visto un’esplosione di colori fluo e accesi, l’autunno porta con sé colori più soft, cupi e sobri. Si torna ai toni caldi del marrone, giallo, senape e arancione, tutte tonalità che riprendono i colori della natura in questa stagione. Anche per quanto riguarda la nail art la tendenza è la stessa: unghie di colori cupi, che virano ai toni del marrone, borgogna, melanzana e bordeaux. Ma per tutti coloro che sono amanti dei toni accesi e caldi è arrivata la nuovissima tendenza unghie autunno 2021, colorata ma autunnale al 100%.

Stiamo parlando delle pumpkin nails, letteralmente unghie color zucca. Questa tendenza che sta spopolando nel mondo della cura delle unghie unisce l’autunno con i colori accesi e vivaci. Un colore che non si vede spesso ma che riesce subito a dare un tocco di originalità ad ogni mano.

È arrivata la nuovissima tendenza unghie autunno 2021, colorata ma autunnale al 100%

Le pumpkin nails sono delle unghie color zucca, dunque di un colore arancio acceso, che a seconda delle preferenze può virare più sul giallo o sul senape. Questa manicure può essere realizzata in tantissimi modi diversi a seconda delle necessità. Si può fare un’unghia piena di un unico colore per un effetto colorato ma sempre sobrio, fino ad arrivare alla french color zucca o dare una luce in più aggiungendo dei brillantini. Per i più estroversi si può realizzare una vera e propria nail art sull’unghia disegnando una zucca.

Questo colore è adatto per ogni tipo di unghia e per ogni tipo di lunghezza. Non è chiarissimo perciò non da l’illusione di un’unghia più grande e non è troppo scuro da ridurre otticamente la dimensione dell’unghia. È un colore che ben si adatta a fungere da base a nail art più strutturate. Con disegni di zucche, fantasmi e pipistrelli, in perfetto tema Halloween. Ma è anche un colore molto elegante e sobrio che sta bene ad ogni età e per ogni occasione.

Un’idea per un look unghie elegante ma allo stesso tempo originale è tenere le unghie color zucca a tinta unita ma con un pop di ulteriore colore. Nell’anulare, o in un altro dito, possiamo sbizzarrirci con disegni di foglie marroni e gialle, pois autunnali, brillantini, o persino utilizzare un altro smalto, dello stesso colore ma in versione metallizzata. In questo modo otterremo un effetto sbarazzino senza però rinunciare all’eleganza.

