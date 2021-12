Come era prevedibile, pioggia e vento stanno monopolizzando queste prime giornate del mese di dicembre. A fare capolino, in alcune zone dello Stivale, anche i primi fiocchi di neve che sparsi qua e là hanno regalato un pizzico di allegria per le strade delle città.

Le temperature in calo rendono necessario l’utilizzo di un abbigliamento più caldo e avvolgente. Tuttavia, proteggersi dal freddo non sempre corrisponde ad un outfit bello e femminile. Il più delle volte, infatti, appare quasi inevitabile infagottarsi con maglioni di lana, giacche e giubbini voluminosi. Eppure, combattere le intemperie senza sembrare goffe e prive di forme è possibile. Basta scegliere capi strategici e di buona qualità che valorizzano la silhouette e riscaldano alla perfezione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come combattere il freddo con stile ed eleganza

Come sottolineato più volte, la moda non ha età. Soprattutto al giorno d’oggi! Difatti, non è una novità dire che la moda attuale riesce ad uniformarsi coinvolgendo moltissime fasce d’età con gli stessi capi d’abbigliamento.

Nell’autunno 2021, infatti, abbiamo assistito a grandi ritorni sulle passerelle. Quest’amatissimi pantaloni, ad esempio, sono tornati di moda e stanno bene a 20 ma anche a 50 anni.

Per le donne più adulte, ecco anche qualche consiglio per proteggersi dal freddo e valorizzare il fisico con questi 5 capi invernali favolosi.

Infine, per tenere i piedi caldi nelle scarpe e sentirsi subito meglio anche nelle giornate più umide e fredde, ecco 3 trucchi da non perdere!

Non tutte sanno, però, che per l’inverno 2022 arriva anche lui!

Difatti, ecco come vestirsi bene e proteggersi dal freddo con 1 caldissimo capo invernale perfetto anche a 50 e 60 anni

Dall’intramontabile bellezza e l’inconfondibile efficacia, ecco che torna direttamente dagli anni ’80 la classica giacca di montone da donna. Il conosciutissimo cappotto in shearling a pelo tosato fa parte di quei capi da dover avere assolutamente.

Dall’aspetto vintage, la giacca di montone, meglio se con pelo ecologico, è attualmente presente in tutti i negozi. Dunque, ecco come vestirsi bene e proteggersi dal freddo con 1 caldissimo capo invernale perfetto anche a 50 e 60 anni.

Abbinamenti furbi per tutte le età

Un capo che non può mancare nel guardaroba di ogni donna perché sta bene veramente a tutte. Basta abbinarlo al meglio.

Ad esempio, le giovanissime amano abbinare la giacca di montone(meglio se corta) con jeans o pantaloni a zampa, crop-top e anfibi.

Per le donne più adulte il modello ideale è quello lungo con cintura e manicotti in bella vista, eleganti e morbidissimi. Da indossare sopra dolcevita e maglioncini dai toni neutri.

Prezzi e modelli

I prezzi per la giacca di montone non sono proprio economici, tuttavia rappresenta un’investimento davvero formidabile che durerà per anni.

A titolo di esempio, segnaliamo 3 brand che stanno proponendo questo capo, ora, in negozio:

Mango che propone un cappotto lungo dall’effetto pelle e con pelliccia ecologica all’interno al prezzo di 99,99 euro. Disponibile sia beige che nero.

Zara, invece, propone un montone da donna in versione corta o lunga con prezzi che vanno dai 89,95 ai 149,99 euro.

Infine, i cappotti shearling di Hollister in versione patchwork a 119,99 euro.