Gustarsi i propri cibi preferiti è una gioia non solo per il palato, ma anche per l’umore. Purtroppo, però, non sempre sono i migliori anche per il nostro stomaco. Può capitare che causino dolore, bruciore o acidità.

Soprattutto quando si esagera un po’, come nelle occasioni speciali e durante le feste, può essere utile conoscere dei rimedi naturali per alleviare questi problemi. Tra quelli più efficaci ci sono le tisane, che, se assunte con regolarità, sono davvero un toccasana.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Abbiamo già visto quali sono le 3 tisane calde e salutari che potrebbero alleviare il mal di stomaco e favorire la digestione. Contro l’acidità, invece, potrebbe essere utile un’altra tisana che è anche ricca di vitamine A e C.

Un pieno di vitamine A e C con questa tisana fai da te che aiuterebbe contro l’acidità di stomaco

Dopo un pasto non troppo leggero o in cui ci siamo abbuffati, lo stomaco potrebbe risentirne. Oltre a dolore o cattiva digestione, si può percepire una fastidiosa sensazione di bruciore alla bocca dello stomaco.

Si tratterebbe di acidità, che può derivare anche da altri problemi, come esofagite o gastrite. Rivolgersi a un medico soprattutto se il problema è persistente nel tempo.

Per alleviare i sintomi e percepire un primo sollievo, potrebbe aiutare la tisana a base di liquirizia, malva, camomilla e melissa.

Oltre ad essere un alleato dei problemi di stomaco, questa tisana è una fonte di vitamine A e C.

La vitamina A è fornita dalla camomilla, che aiuterebbe anche contro ansia e insonnia. La vitamina C, invece, si trova principalmente nella melissa, ricca anche di vitamina B1, che stimolerebbe la capacità di attenzione.

Facciamo un pieno di vitamine A e C con questa tisana fai da te che aiuterebbe contro l’acidità di stomaco. Ecco come prepararla in pochi semplici passi.

Come preparare la tisana a base di liquirizia, malva, camomilla e melissa

Per preparare la tisana a base di liquirizia, malva, camomilla e melissa, prima di tutto recuperare gli ingredienti in erboristeria.

Prendere un pizzico di ciascun ingrediente e far bollire per 5 minuti prima la liquirizia e la malva, poi aggiungere camomilla e melissa. Lasciare in infusione per 5 minuti e filtrare.

Si consiglia di preparare una quantità elevata di tisana in modo da averla sempre a portata di mano. Infatti, assumerla un paio di volte al giorno potrebbe aumentarne l’efficacia. In tal caso, dosare un cucchiaino di ciascun ingrediente per circa 700 millilitri d’acqua. Scaldare e zuccherare a piacere.

Per episodi di stitichezza dovuti a cambiamenti nelle abitudini alimentari, ma non solo, possono aiutare queste 2 tisane casalinghe che stimolerebbero l’intestino in modo naturale. Invece, può essere utile per calmare la tosse e mantenere il cervello attivo questo infuso che potrebbe aiutare con soli 2 ingredienti naturali.