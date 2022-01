Vestirsi bene ad ogni occasione e sentirsi sempre impeccabili è il cruccio di molte persone.

Indossare un capo che ci calza a pennello aumenta la sicurezza e accresce la nostra autostima. Dunque, scegliere l’abbigliamento giusto non è solo una questione di stile, ma può migliorare anche notevolmente la qualità della vita. Un discorso, questo, che vale a tutte le età.

Superati i famosi “anta”, ad esempio, si cade spesso nel classico stereotipo della donna poco curata e che non ha il tempo di prendersi cura del proprio aspetto.

Ovviamente, soprattutto in una società frenetica come la nostra, è sempre più difficile ritagliarsi un attimo per se stessi. Questo, però, non significa non potersi valorizzare con qualche piccolo segreto di bellezza.

Ecco, dunque, alcuni utili consigli di stile

Se i tacchi sono sinonimo di femminilità, occhio anche a queste scarpe. Sono senza tacco ma hanno un piccolo dettaglio che slancia la figura. Comodissime anche dopo i 50 e i 60 anni.

Abbiamo anche parlato di questi pantaloni amatissimi nel 2021 e si riconfermano un “must have” per il 2022. Adatti a tutte le età, si abbinano facilmente e nascondono anche qualche scomoda rotondità di troppo.

Da non perdere e perfetti da acquistare con i saldi anche questi 5 capi invernali che proteggono dal freddo e che sono perfetti anche per over 50.

Insomma, la moda regala capi meravigliosi. Ciò che conta è abbinarli in modo intelligente.

Quindi, ecco come vestirsi bene con 3 abbinamenti pratici per tutti i giorni che valorizzano ogni donna anche dopo i 50 anni

Lo stile non ha età e neanche una taglia specifica. Lo dimostrano anche le tendenze moda per la primavera-estate 2022.

La moda, infatti, propone delle idee di outfit che si adattano a tutte le età e a tutte le taglie. Dunque, ecco come vestirsi bene con 3 abbinamenti pratici da sfoggiare tutti i giorni senza problemi.

Per la bella stagione arrivano delle proposte interessanti da tenere in considerazione.

Abbinare un capospalla lungo che può essere un trench o un cappotto dritto con dei pantaloni affusolati come i leggings è un’ottima idea per addolcire la figura.

Il classico tailleur giacca e pantalone può essere reso più giovanile con un sotto giacca più sagomato per armonizzare il busto e valorizzarlo velocemente. Un pizzico di femminilità che non guasta mai.

Il maxi blazer boxy con le spalline pronunciate è un vero amico delle fisicità minute ma anche di quelle più formose. Lungo e strutturato, copre i fianchi e armonizza la figura.

Ideale da abbinare con dei jeans o dei pantaloni a sigaretta.

Infine, camicia, gilet e mocassini o altri modelli senza tacco tornano di moda per donare a tutte le donne un aspetto glamour, comodo e versatile.