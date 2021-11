Con l’arrivo dell’autunno sono tornate anche tutte le calzature più invernali e calde per proteggere i piedi dal freddo che incalza.

Difficile elencare tutti i modelli di scarpe di tendenza per quest’autunno-inverno 2021 e 2022. Sicuramente, a fare il primo ingresso in passerella sono stati i mocassini. Amati ma anche odiati e decisamente di moda con il calzino in bella vista. A dar il benvenuto all’autunno anche gli stivaletti texani corti, lunghi e di ogni fantasia.

I tacchi a spillo e i modelli a tronchetto dalla punta tonda hanno lasciato spazio a calzature con tacco largo e punta squadrata.

Insomma, tutte novità che si consacrano come nuovi trend della stagione.

E prima di scoprire perché è questo il dettaglio che slancia la figura e rende le scarpe senza tacco comodissime sia a 20 che a 50 anni.

Consigli di stile: tra nuovi arrivi e vecchie conferme

Le tendenze dell’autunno-inverno sono pronte a soddisfare le esigenze di una routine quotidiana frenetica e pratica di tutte le donne. In altre parole: la moda diventa comoda e senza età. Lo conferma mettendo in campo tacchi più ampi e leggeri e lo attesta ancor di più con i modelli di scarpe basse.

Delle più belle calzature autunnali senza tacco ne avevamo già parlato a fine settembre, quando abbiamo presentato questi modelli favolosi che stanno benissimo anche alle over 50.

La moda offre non solo scarpe bellissime, ma anche capi comodi e versatili. Tessuti e modelli che stanno riscuotendo molto successo e non solo tra le giovanissime.

Difatti, ecco come vestirsi bene anche a 50 anni e proteggersi dal freddo con 1 capo invernale favoloso tornato di moda.

Da copiare assolutamente, poi, i 4 trucchetti che rendono perfetti questi pantaloni amatissimi e che tutte sicuramente possiedono.

É questo il dettaglio che slancia la figura e rende le scarpe senza tacco comodissime sia a 20 che a 50 anni

Non tutte sanno che si può apparire slanciate anche indossando delle semplici scarpe senza tacco. Le tendenze di stagione, infatti, vengono in aiuto a tutte coloro che desiderano apparire più alte ma senza rinunciare alla comodità.

Oggigiorno, i negozi di calzature sono inondati di modelli di scarpe che possiedono un particolare importante. Stiamo parlando di tutti i modelli che sono senza tacco ma presentano una suola strategica. Uno stratagemma che permette a tutte le donne di slanciare la silhouette.

Stiamo parlando della suola track o suola a carrarmato. Questo dettaglio non deve trarre in inganno. Difatti, questo elemento, tipico dei famosi combat boots, viene utilizzato per tantissime altre scarpe senza appesantirle.

Basta scegliere il modello con una platform più o meno accentuata per recuperare centimetri d’altezza ma senza perdere la praticità.

Molto in voga tra le giovanissime, queste suole sono, in realtà, anche molto apprezzate dalle donne più adulte. Dagli stivaletti ai mocassini, passando anche per le sneakers e le ballerine, questo dettaglio impazza su tutti i modelli. Il segreto è prestare attenzione a questo particolare nel momento dell’acquisto. Difatti, anche una semplice suola può cambiare totalmente l’effetto della calzatura.