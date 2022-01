La casa profumata è ragione di benessere, pace e tranquillità. Questo perché profumo è spesso sinonimo di pulizia e di un ambiente sano in cui possiamo rilassarci. Se poi aspettiamo degli ospiti, accoglierli con un piacevole aroma sparso per la casa è una delle coccole più grandi che possiamo fare loro. Ormai in commercio ci sono tantissime opzioni a disposizione se vogliamo profumare la nostra casa. Quindi si tratta solo di scegliere quella più adatta a noi. Scopriamo quali sono e come usarli spendendo poco e in tutta sicurezza.

Che strumento scegliere per profumare la nostra abitazione?

I metodi classici riguardano gli spray profumati, i profumatori non elettrici che si attivano semplicemente aprendoli e le boccette profumate con i bastoncini. Ognuna di queste ha dei difetti che per alcuni sono troppo grandi. Gli spray sono costosi, perlopiù chimici, a volte inquinanti e il profumo che diffondono spesso dura solo pochi minuti. I profumatori non elettrici hanno gli stessi difetti, ma il profumo può durare anche un paio di giorni. I bastoncini profumati sono sicuramente più efficaci, dal momento che girandoli possiamo continuare a rinnovare l’aroma. Allo stesso tempo, per avere una profumazione davvero percettibile, dovremmo girarli molto spesso e acquistare dei prodotti di maggiore qualità e quindi più costosi.

Ecco perché i profumatori elettrici hanno cominciato a spopolare. Quelli che si attaccano a parete o hanno le batterie, rilasciano un aroma a intervalli regolari, ma le ricariche sono molto costose. Negli ultimi tempi, quindi, i vaporizzatori hanno avuto la meglio. Basta riempirli d’acqua insieme a due gocce di olio essenziale e il gioco è fatto. Se però preferiamo non collegare niente alla presa, allora esiste un’alternativa piacevole e assolutamente efficace.

Ecco come profumare tutta la casa in modo naturale, senza rischi e con pochi euro con questo semplice diffusore a candela

Ultimamente sempre più persone stanno rivalutando i diffusori a candela. Si tratta di un semplice oggetto, solitamente in ceramica, dove posizionare una candela con sopra un piattino. Qui dovremmo versare dell’acqua e aggiungere poche gocce dell’olio essenziale che preferiamo. Si tratta di un’alternativa molto più economica delle altre, dal momento che quest’oggetto costa solo pochi euro e non si collega alla corrente. Questo potrebbe renderlo anche più sicuro, dal momento che spesso utilizziamo gli adattatori in modo eccessivo e che i diffusori contengono acqua. Le candeline invece costano pochi centesimi e sono anche belle da vedere. Ecco come profumare tutta la casa in modo naturale.

L’unica cosa su cui spendere sono gli oli essenziali, che troviamo solitamente a meno di 10 euro. Allo stesso tempo però ne abbiamo bisogno solo in una quantità infinitesima ad ogni utilizzo. Senza contare che dobbiamo acquistare gli oli essenziali 100%, che quindi profumano la casa in modo del tutto naturale. Nel giro di qualche ora la candelina di esaurirà, spegnendosi autonomamente e la casa sembrerà un paradiso.