In “Fantozzi contro tutti” persino il povero ragioniere a cui non ne va bene una, si gusta un piatto tipico della cucina italiana. Quello spaghetto aglio, olio e peperoncino, che, nel caso di Fantozzi, però, si abbina al presunto tradimento dell’amatissima moglie Pina. Corsi e ricorsi della tradizione italiana e del nostro idillio secolare con la pasta. E, in modo particolare, con lo spaghetto. Anche se i cinesi ne rivendicherebbero l’origine. Oggi vedremo un’altra ricetta simile e molto saporita che prevede una sola aggiunta.

Gli spaghetti alla carrettiera e la loro origine

Chissà quante volte abbiamo preparato questa meravigliosa e semplicissima ricetta della tradizione siciliana. La Pasta alla Carrettiera nasce come piatto povero, che si lega proprio a questo tipo di mestiere. La storia racconta che all’inizio del ‘900 coloro che facevano questo mestiere, non potessero pagarsi il mangiare nelle classiche osterie. Ecco, allora che, anticipando i moderni contenitori del pranzo da casa, si portavano della pasta con gli ingredienti più poveri del tempo: aglio, olio, peperoncino, formaggio e del pane. Questo tipo di pasta, che, oggi è preparata con successo anche nei migliori ristoranti, divenne il simbolo dei carrettieri.

Non solo con aglio, olio e peperoncino ecco degli spaghetti veloci e saporiti per chi ha fretta e la dispensa vuota

Per la nostra ricetta, serviamoci di:

400 grammi di spaghetti;

olio Evo;

aglio;

peperoncino;

130 grammi di Pecorino grattugiato.

La ricetta prevede il prezzemolo tritato fresco, ma non essendo propriamente la sua stagione, va bene anche quello surgelato pronto.

La preparazione della nostra ricetta

Simile allo spaghetto con aglio, olio e peperoncino, anche per questo:

mettiamo a bollire una pentola con acqua abbondante;

in una terrina, prepariamo tutti i nostri ingredienti, tranne il Pecorino, mescolandoli per bene;

prima di versare la pasta, scolandola al dente, preleviamo circa un bicchiere di acqua calda che ci servirà per mescolare pasta e ingredienti;

versiamo quindi gli spaghetti nella terrina, aggiungendo prima il pecorino e poi il bicchiere di acqua di cottura. Andremo a mescolare per bene, creando così una crema, decisamente più leggera della panna;

uniamo quindi ancora del prezzemolo e serviamo a tavola. Non solo con aglio, olio e peperoncino avremo degli spaghetti veloci e saporiti da mangiare al volo.

Se vogliamo proporre questa pasta ai nostri bambini, ma il peperoncino non va loro a genio, sostituiamolo col curry. Una spezia altrettanto salutare, ma decisamente meno forte come gusto per il palato dei più piccoli.

