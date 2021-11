Con l’inverno alle porte è sempre più difficile trovare l’abbigliamento giusto senza sembrare l’omino delle nevi.

I capi caldi e morbidissimi che tanto piacciono alle donne potrebbero infagottarci troppo. Sicuramente, sotto strati e strati di abiti e tessuti, la silhouette perde di charme e femminilità.

Inoltre, una volta superati gli anta si tende, spesso, a nascondersi e coprirsi eccessivamente. Quasi dimenticando che la femminilità non ha un’età anagrafica.

Consigli di stile per tutte le donne e fisicità differenti

Si può apparire impeccabili e giovanili anche con capi semplici, economici e chi ci proteggono dal freddo. Bastano pochi accorgimenti per sfoggiare un look da urlo e sentirsi comode e sempre a proprio agio. Talvolta, l’ideale è abbinare capi che già abbiamo nell’armadio e capire in che modo è possibile valorizzare al meglio la nostra fisicità.

Per l’autunno-inverno 2021 e 2022 sono tornati questi pantaloni amatissimi che stanno bene a 20 ma anche a 50 anni. Comodi e raffinati doneranno un tocco di classe all’outfit del giorno.

Il mondo della moda, poi, propone anche questi 5 capi invernali che avvolgono la figura in modo strategico e soprattutto proteggono dal freddo.

Per le più freddolose, ecco anche alcuni trucchetti furbi per tenere sempre caldi i piedi nelle scarpe.

Di seguito cercheremo di capire gli abbinamenti migliori per le serate invernali che stanno bene a tutte, anche alle over 50.

Quindi, ecco come vestirsi bene a 50 anni e sentirsi bellissime e slanciate con queste 5 idee di moda per l’inverno.

I dettagli

La cura dei dettagli è senz’altro il segreto migliore per trasformare anche il più semplice degli outfit in un look vincente e ricercato. Le imminenti festività natalizie saranno anche un’occasione per uscire fuori dalla routine quotidiana.

Covid 19 permettendo, nel periodo natalizio potremmo goderci qualche serata diversa e spensierata. Dunque, come vestirsi a 50 anni per una serata tra colleghi o amici e parenti?

Come vestirsi bene a 50 anni e sentirsi bellissime e slanciate con queste 5 idee di moda per l’inverno

Le ultime tendenze moda dedicate anche alle over 50 propongono 5 idee favolose.

Partiamo dalla prima: le mitiche paillettes. Quest’inverno, il colore più alla moda è decisamente l’argento. Molto gettonato l’abbinamento con top di paillettes (i cristalli devono essere molto piccoli, quasi impercettibili) e gonna o pantalone nero. Il tutto, impreziosito da un bel blazer maschile, dal taglio over.

Per dare un tocco più rock all’outfit si potrebbe optare anche per la coppia blazer e gonna di pelle. Mai scontato e sbarazzino al punto giusto.

Altro abbinamento che sta spopolando sempre di più tra le donne più adulte, ma anche tra le ragazze più giovani, è il completo con il top lingerie. In particolare in pizzo di colore champagne o oro, magari abbinati a completi chiari per avere ancora più luce.

Che dire, poi, dei dettagli in piume? Fantastici! Svolazzanti ma allo stesso tempo non esagerati, i dettagli di piume regalano brio al look. Amatissimi i body o le camicie con le maniche lunghe e polsino decorato di piume.

Infine, per sentirsi bellissime il monospalla è un must have. Con gli accorgimenti giusti valorizzerà anche i fisici più formosi. Con le rotondità nascoste strategicamente da tessuti fascianti, la scapola scoperta ha sempre il suo fascino.