Svolgere il lavoro dei propri sogni a volte sembra una chimera. Soprattutto in epoca di Covid 19. Ma non bisogna demordere. Anche oggi è possibile arrivare dove si desidera. L’importante è essere sempre positivi e assertivi. In particolare nei mesi più caldi si devono seguire alcune regole.

Ecco come bisogna vestirsi quando si deve affrontare un colloquio di lavoro in estate per fare un’ottima figura e ottenere la posizione che vogliamo.

Esiste un dress code?

Preliminarmente bisogna chiedere a chi ci ha convocato se esiste un dress code. Magari ci sono delle regole aziendali ben precise da seguire. Qualcuno può chiedere una giacca, una cinta o delle bretelle. Un vestito lungo o un completo per le donne. Nelle prossime righe si scenderà più nel dettaglio.

Ecco come bisogna vestirsi quando si deve affrontare un colloquio di lavoro in estate per fare un’ottima figura e ottenere la posizione che vogliamo

Consigli per lui

Innanzitutto è importante scegliere un abito elegante al punto giusto. Di sicuro non ci presenteremo in jeans e maglietta. Giacca e pantalone devono essere abbinati. Si può scegliere di indossare una cravatta o meno. L’importante è fornire una idea di relax e di freschezza.

Le scarpe si devono abbinare alla cinta per un outfit sempre preciso. Si suggerisce di lucidarle prima del giorno fatidico.

Consigli per lei

Anche per le donne, l’abbigliamento deve essere formale. Si consiglia un trucco leggero che dà l’impressione di serietà. Si può optare per un tailleur o una camicetta con una gonna. È importante che i tessuti siano traspiranti. Delle alette poste sotto le ascelle aiuteranno a non sudare e a non lasciare aloni sui vestiti. Scarpe chiuse, basse o con i tacchi, sono da preferire ai sandali. I gioielli non devono essere troppo appariscenti.

Un suggerimento finale vale sia per gli uomini che per le donne. È necessario stirare e lavare i vestiti prima del colloquio. Bisogna fare attenzione anche alle pieghe che si potrebbero creare durante il viaggio in auto o in bus.

Seguendo queste norme non scritte sarà più facile arrivare alla posizione desiderata.