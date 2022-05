Arriva il caldo e con esso anche l’aria di festa. Primavera ed estate sono infatti le stagioni più scelte per i matrimoni ma anche per le serate con amici o nei locali. Le giornate si allungano ed è anche più facile organizzare feste serali. Questo, però, ci può mettere in leggera difficoltà nella scelta dell’abito. Infatti, può esserci uno sbalzo di temperatura notevole quando scende il sole. Inoltre, le lunghe ore di celebrazione ci portano anche a fare delle scelte basate sulla comodità.

Bisogna anche fare attenzione ad alcune scelte di colore. Questo sia perché i matrimoni serali si svolgono generalmente quando c’è comunque un po’ di luce. Quindi un abito estremamente scuro potrebbe risultare poco consono. Vediamo insieme alcuni consigli per vestirsi comodamente, ma elegantemente anche a 50 e 60 anni.

L’oufit che indhciamo può andare bene anche per serate particolari, ma ora ci concentriamo solo sul matrimonio serale.

Come vestirsi in modo elegante e comodo per un matrimonio, per le serate nei locali e feste con amici anche a 50 e 60 anni

Bisogna per prima cosa tenere in conto diversi fattori. Il primo è sicuramente la location. Se si tratta di un matrimonio particolare, potrebbe avvenire in spiaggia. In questo caso la scelta migliore è un vestito maxi colorato e dei sandali bassi. Questo perché la sabbia potrebbe essere un grande nemico e non sarebbe possibile portare delle scarpe con il tacco.

Anche per quanto riguarda un matrimonio in campagna dobbiamo pensare al terreno. Cerchiamo di evitare tacchi, ma preferiamo delle zeppe per evitare di affondare nella terra. Anche vestiti troppo lunghi potrebbero rovinarsi, quindi meglio qualcosa che non vada oltre le caviglie.

In generale è sempre da evitare la scelta di vestiti scuri. Questo perché potrebbero risultare poco adatti ad un’occasione di festa o a serata particolari. Anche troppi brillantini sono generalmente mal visti, perché poco eleganti.

Essendo un matrimonio serale, è importante tener conto di un possibile cambio di temperatura. Portiamoci sempre dietro un foulard di cotone o di seta. Pensiamo anche ad un eventuale coprispalle o giacca se siamo particolarmente freddolosi.

L’eleganza degli accessori

La scelta migliore è quella di un vestito colorato, magari con un motivo floreale. Un maxi abito senza maniche ci permetterà di stare freschi e comodi tutta la serata. Per le scarpe, un paio di zeppe o sandali ci permetteranno di divertici senza stancarci troppo. Diamoci alla pazza gioia con gli accessori. Borse, collane e orecchini ci renderanno eleganti con semplicità. Meglio se color oro o oro bianco in modo da risaltare con le luci del tramonto. Ecco semplici consigli su come vestirsi in modo elegante e comodo per un matrimonio serale e non solo.

Lettura consigliata

Come scegliere le bomboniere da matrimonio o battesimo più belle e sofisticate ora che è tempo di cerimonie