Sembrerà di vivere in una fiaba dell’800 visitando questo castello che si trova a meno di un’ora da Milano

L’Italia è un vero e proprio scrigno del tesoro per chi vuole vivere esperienze indimenticabili e che restano impresse nel cuore. Nel nostro Paese esistono borghi unici al Mondo che lasciano senza fiato e che sono perfetti da visitare in questo periodo. Oppure piccole isolette fuori dalle principali rotte turistiche che sono dei veri e propri paradisi in cui si incontrano natura e cultura. E lo Stivale fa scuola anche per quanto riguarda architettura e castelli. Oggi parleremo proprio di uno di essi e se lo visitiamo ci sembrerà di vivere in una fiaba dell’800. Una location da mille e una notte a meno di un’ora di auto da Milano.

Un luogo perfetto per un weekend fuori porta

Dalle parti di Cervesina, piccolo Comune della Provincia di Pavia, si trova uno dei luoghi più suggestivi d’Italia: il Castello di San Gaudenzio.

Il Castello di San Gaudenzio sembra risalire al ‘300 e nasce come costruzione difensiva con tanto di torri di guardia. Nel corso dei secoli, però, per volontà dei Visconti perse la sua funzione e diventò una residenza nobiliare. Una residenza che possiamo ammirare praticamente intatta ancora oggi. A maggior ragione dopo l’importante opera di ristrutturazione degli anni ‘70 che ha riportato il castello all’antico splendore.

La magia di San Gaudenzio

La decisione degli attuali proprietari di mantenere inalterata la struttura e lo stile originario, rende il Castello di San Gaudenzio una meta imperdibile. Visitandolo ci troveremo immersi in saloni scintillanti, lampadari incredibili e arredi che ricordano quelli che abbiamo sempre visto nei film.

Oggi la struttura è diventata un hotel di lusso e permette di organizzare cerimonie, ricevimenti e matrimoni. Oppure una semplice visita. Se abbiamo sempre sognato di vivere una fiaba è un luogo che non possiamo perdere. In più, San Gaudenzio è circondato da un meraviglioso giardino in cui ammirare splendidi fiori e alberi secolari.

Sembrerà di vivere in una fiaba dell’800 visitando questo castello che si trova a meno di un’ora da Milano

C’è anche un altro ottimo motivo per prenotare una visita al Castello di San Gaudenzio. Ovvero la sua posizione geografica strategica. In pochi minuti di viaggio potremo raggiungere non soltanto Milano o Torino. Potremo anche ammirare tutte le bellezze naturali e architettoniche dell’Oltrepò Pavese.

E se amiamo il relax e la buona cucina, niente paura. Intorno al castello avremo l’imbarazzo della scelta, tra cantine che offrono degustazioni di prodotti tipici e sfiziosi ristornati tradizionali. Al termine della gita fuori porta, infine, potremo goderci il meritato relax con un bel percorso benessere a Rivanazzano Terme.

Lettura consigliata

Questo meraviglioso castello a due passi da Torino ha poco da invidiare alla Reggia di Caserta ed è protagonista di una scoperta sensazionale