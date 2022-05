L’estate è ormai alle porte e il caldo comincia a farsi sentire. Pertanto, è iniziato il conto alla rovescia per indossare le tanto amate scarpe aperte.

E per farlo, oltre ai classici sandali aperti, possiamo scegliere un modello molto più comodo e raffinato, le espadrillas. Scarpe dall’animo latino, tipiche della moda spagnola, sono il must-have della moda estiva del 2022.

Non tacchi vertiginosi né antiestetiche ballerine ma queste le scarpe estive da indossare per slanciare gambe e caviglie ed essere sensuali e raffinate

Amate ed odiate da molti, sono una tipologia di scarpa caratterizzata dalla presenza di una suola in corda o in gomma e rivestita nella parte superiore da tela o tessuto pregiato.

Le espadrillas nascono come scarpe basse, ma con il tempo prendono piede nella variante con la zeppa. Un’alternativa particolarmente apprezzata, in quanto donano a gambe e caviglie sinuosità ed un’apparente lunghezza.

Da indossare nel classico modello in corda, sono bellissime anche nella variante con la zeppa in pelle.

Come indossarle

Sono un modello ideale da indossare con minidress, perfette per slanciare gambe e caviglie. O anche da abbinare con vestitini estivi lunghi e sbarazzini dalle stampe floreali.

Stanno bene anche se abbinate con jumpsuit o con un abbigliamento più serioso e meno casual.

Tuttavia, ancora molte donne le scartano, preferendo altri modelli che all’apparenza sembrerebbero più glamour. In realtà le espadrillas sono molto versatili; infatti si prestano bene anche per cerimonie ed eventi importati. Basterà abbinarle con completi più formali come giacca e pantalone.

Meglio non indossarle con abiti o pantaloni eccessivamente lunghi che coprano in gran parte la scarpa. Infatti si perderebbe la raffinatezza e la bellezza di queste creazioni di origine spagnola.

Perfette da indossare anche in vacanza per l’impiego di materiali leggeri che le costituiscono. Questi impediscono un’eccessiva sudorazione dei piedi. Inoltre sono scarpe estremamente raffinate e perfette per rendere anche i look da spiaggia eleganti e ricercati.

Non tacchi vertiginosi né antiestetiche ballerine, ma le espadrillas dunque si rivelano le scarpe più adatte per la stagione estiva. Infatti rendono ogni look unico che sia esso casual o raffinato. Sono dunque un ottimo sostituto delle classiche scarpe da ginnastica, ma anche una valida alternativa alle classiche calzature estive come i sandali.

Curiosità modaiole

Le espadrillas, scarpe dall’animo e dal fascino latino, sono molto amate dai personaggi famosi e dalle nobili reali. Anche loro le indossano con disinvoltura anche in città creando look alternativi sempre molto glamour.

Lettura consigliata

Per apparire alte e slanciate ecco come indossare il capo più richiesto dell’estate 2022 ed evitare questi errori per non sembrare più basse