Il 5 luglio, scadenza del setup annuale, potrebbe aver arginato le vendite di medio lungo termine. Vedremo cosa accadrà fra oggi e domani, frattanto il rialzo si rafforza a Wall Street.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del giorno 6 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dow Jones

31.037,68

Nasdaq C.

11.361,85

S&P 500

3.845,08.

Cosa attendere da ora in poi?

Il frattale si rivelerà calzante con i grafici dei listini?

In rosso, la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu, il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 1 luglio.



Il rialzo si rafforza a Wall Street e sono attesi ulteriori accelerazioni. La mappa dei prezzi

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 30.487. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 30.074.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 10.911. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 10.850.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.752. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.711.

Segnale in corso dei nostri Trading Systems

Long in corso dal 5 luglio per Dow Jones e S&P 500. Long su Nasdaq C. dal 6 luglio.

Cosa attendere per oggi?

Oggi, si dovrebbe assistere ad una giornata di forte direzionalità rialzista, con apertura sui minimi e chiusura sui massimi.

Microsoft potrebbe essere un Buy di lungo termine, ma sono attese ulteriori conferme

Il titolo (NASDAQ:MSFT) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 266,21, in rialzo dell’1,28% rispetto alla seduta precedente.

Il consenso degli analisti converge sul prezzo obiettivo di 356,34 dollari per azione, con una stima di sottovalutazione dei prezzi attuali di circa il 35%.

La strategia operativa

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore ai 252,90, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 277 e al superamento e tenuta verso 290,20 dollari.

Lettura consigliata

Sono questi giorni decisivi per capire cosa attendere sui mercati probabilmente fino al 16 agosto e poi il 17 ottobre e oltre