Capita a tutti di aprire l’armadio e non sapere come vestirsi in autunno. La colpa è a causa del clima autunnale molto variabile, con un importante escursione termica sia al mattino presto che alla sera. Ma basta seguire questi sei consigli per vestirsi in modo da essere al top anche in autunno. Così, inoltre, si eviterà di stare troppo tempo davanti all’armadio senza sapere se vestirsi estivi oppure invernali.

Basta seguire questi sei consigli per vestirsi in modo da essere al top anche in autunno

Avere sempre un ombrello

Avere in borsa sempre un piccolo ombrello, ci salva da quelle piogge improvvise che possono capitare in autunno. Le giornate ancora soleggiate potrebbero trarre in inganno e farci ritornare a casa completamente bagnati.

Usare borse capienti

Portare con se delle borse capienti per avere tutto il necessario che potrebbe servire all’ultimo momento, come un ombrello, un foulard oppure una giacchetta di cotone a maniche lunghe.

Indossare cardigan di cotone a maniche lunghe

Con l’autunno le giornate sono più fresche ma il sole, specialmente a mezzogiorno è ancora caldo. Indossare un cardigan di cotone a maniche lunghe è l’ideale per non avere freddo, e evitare di sudare col trascorrere delle ore. Abbinarci sotto una maglia di cotone a maniche lunghe oppure una camicia.

Le galosce trendy

Le galosce per la pioggia vanno ormai di moda da alcuni anni e possono essere calzate e abbinate anche ad abiti più impegnativi. Sono l’ideale anche in autunno perché non tengono ne’ troppo caldo e neanche troppo freddo.

I capi da avere in armadio per le mezze stagioni

Nel nostro armadio non deve assolutamente mancare il trench tornato di moda negli ultimi anni. Non importa averlo lungo o corto, ci riparerà ugualmente dal freschetto della sera e del mattino presto. Un altro capo che si adatta benissimo in autunno è l’intramontabile jeans. Lo abbiamo tutte, ed è perfetto in ogni occasione.

