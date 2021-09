Finalmente, non dovremmo più preoccuparci della tovaglia sporca!

Inutile nasconderlo, dopo aver fatto la spesa e pensato al menù, il problema della tovaglia arriva sempre, soprattutto se abbiamo ospiti a pranzo o a cena.

E dopo averla scelta e accuratamente posizionata sul tavolo, ci sarà sempre qualche piccola macchia oppure qualche fastidioso alone a rovinarla.

La tovaglia e gli strofinacci sono fondamentali in una cucina. Indispensabili per migliorare il comfort di uno degli ambienti più vissuti della casa.

Impossibile pensare di tenerli in bella vista candidi e incontaminati, soprattutto considerando che ogni giorno hanno a che fare con sughi oleosi e cibi e bevande che possono macchiare i tessuti in modo significativo. Ad esempio, può bastare anche una sola goccia di vino per rovinare per sempre una tovaglia.

Dunque, per scongiurare i pericoli di un lauto pranzetto o una cena molto allegra, sarà opportuno correre subito ai ripari.

Questa sera, invece, ci occuperemo di come non avere mai più macchie su tovaglie e strofinacci dopo aver scoperto questo metodo infallibile e in una sola mossa.

Prima di svelare il trucchetto è opportuno sottolineare che qualsiasi tipologia di macchia sulle tovaglie e sugli strofinacci andrebbe trattata subito.

Tuttavia, si possono raggiungere risultati ottimali anche dopo diversi giorni, quando lo sporco è diventato ormai ostinato.

Mai più macchie su tovaglie e strofinacci dopo aver scoperto questo metodo infallibile

Per avere tovaglie ma anche tovaglioli e strofinacci puliti e smacchiati, bisognerà pretrattare la macchia.

Secondo questo trucchetto sarà necessario munirsi di un prodotto con ossigeno attivo, come un normale smacchiatore per tessuti che si trova nei supermercati. Non bisogna aver timore dei tessuti colorati, poiché l’ossigeno attivo non fa sbiadire i colori.

Versare un po’ di prodotto sulle macchie più evidenti e lasciare in posa per 10 minuti. Attenzione, per le macchie vecchie di qualche giorno, è consigliato lasciare in posa almeno per 24 ore.

A questo punto, provvedere al lavaggio in lavatrice con l’aggiunta di un generico detersivo per il bucato, purché sia in polvere.

Impostare un ciclo di lavaggio standard per i capi in cotone e una temperature a 60°. In presenza di tovaglie molto sporche, in lavatrice aggiungere anche qualche additivo sbiancante per il bucato.

Il risultato sarà impeccabile.

